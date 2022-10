Nadie le creyó a Adriana Barrientos: asegura que hace más de un año no tiene sexo

Esta noche en “Podemos Hablar”, Adriana Barrientos estará junto a Raquel Argandoña, José Alfredo Fuentes y Gigi Martín. En esta oportunidad revelará un dato sobre su intimidad, aunque el panel no le creyó mucho: dijo que lleva más de un año sin tener relaciones sexuales.

“Avancen al punto de encuentro quienes estén viviendo un lagdo período de abstinencia sexual”, fue lo que dijo Jean Philippe Cretton, y Barrientos avanzó, siendo de inmediato blanco de bromas.

“La Leona” aseguró que “lo que pasa es que hace mucho tiempo yo practico yoga y aprendí que la energía más poderosa del mundo es cuando tú tienes intimidad con un hombre, entonces el tema del yoga también implica un crecimiento espiritual que me ha servido mucho, soy una persona mucho más buena, más pura”.

“En yoga piden estar largos períodos para limpiar tu alma y no mezclar tus energías con otras personas y debido a eso he estado en abstinencia de intimidad”, explicó.

En ese momento precisó que “llevo más de un año, si por eso le estaba echando el ojo a Pinilla. En todo caso no he tenido oportunidad de nada tampoco y tú sabes que la oportunidad hace al ladrón, pero no he tenido muchas oportunidades... salgo poco, la cuenta de Tinder me la cerraron, no he salido con nadie hace un año... en Tinder me decían que no debería suplantar la identidad, no creían que era yo. El período de abstinencia termina cuando llegue el amor y ese es el tema, no ha llegada nada... ando como gato de cabra”.