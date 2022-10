“No tiene nada qué ver con Gissella”: revelan la verdadera razón de la reunión entre Daniela Aránguiz y la exesposa de Mauricio Pinilla

La panelista de “Zona de estrellas”, Adriana Barrientos, aseguró anoche que la mediática reunión que hace unos días se dio entre Daniela Aránguiz y Gissella Gallardo, y que fue ampliamente viralizada en redes sociales, no fue precisamente porque ambas mujeres fueran amigas muy cercanas.

Según planteó este jueves la opinóloga, ese encuentro no es producto de la amistad entre Aránguiz y Gallardo, sino que obedece a una eventual asesoría de imagen de la esposa de Jorge Valdivia a la expareja de Mauricio Pinilla.

Gissella es de fiestas, se pelea con Mauricio y se pone a pololear al mismo tiempo que Mauricio anda con otra chiquilla. — Adriana Barrientos

“Ellas son distintas, Daniela no tiene nada qué ver con Gissella. Daniela le está haciendo las relaciones públicas a Gissella. Te lo digo porque le hizo un poquito de relaciones públicas conmigo y se anduvo ablandando el corazón”, afirmó la Leona, quien sostuvo que los actuales problemas de imagen en los que se ha visto involucrada la expareja de Pinilla, con el episodio del rayado del auto del retirado jugador y los dichos del propio futbolista a la influencer, fue el motivo que llevó a la exMekano a darle una mano.

Asesoría para Gissella Gallardo

“A mí me llamó Daniela y me habló súper bien de Gissella Gallardo en condiciones que yo nunca la he visto en compañía de Daniela porque son absolutamente distintas”, agregó.

La Dani, por su parte, termina con el Mago (Valdivia) y se queda encerrada con cuatro perillas en su casa con sus niños. — Adriana Barrientos

“La Dani, por su parte, termina con el Mago (Valdivia) y se queda encerrada con cuatro perillas en su casa con sus niños”, enfatizó la opinóloga, quien de este modo insistió en su teoría del apoyo que Aránguiz le habría dado a Gallardo para guiarla en la forma que debe enfrentar “las últimas polémicas” que ha protagonizado.