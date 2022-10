“¿Sentido común?”: la pregunta sin filtro de Andrés Caniulef que descolocó a Marlene de la Fuente al hablar de las deudas de Iván Núñez

Un tenso momento enfrentaron anoche el periodista de “Me Late Prime”, Andrés Caniulef, y la exesposa de Iván Núñez, Marlene de la Fuente, durante la entrevista que el programa de TV+ le realizó a la comunicadora.

En el espacio de farándula fue donde la periodista quiso aclarar las últimas polémicas que ha mantenido con el rostro de TVN, a quien acusa de haber querido sacarla de la casa donde vive junto a sus hijos y mantener una deuda impaga con el colegios de los menores, entre otros compromisos impagos del periodista.

Esto, aseguró De la Fuente, le ha causado un gran problema para sostener el hogar, pese a que en el programa de TV+ explicó que el monto correspondiente a la pensión alimenticia es pagado por el comunicador.

Un total de dos millones 600 mil pesos, actualizados al IPC, que en palabras de la expareja de Núñez no son suficientes para costear los gastos de la familia, y que incluso la tienen hoy día con una deuda por servicios básicos de millones de pesos.

La defensa de Marlene de la Fuente

Frente a tal escenario fue que Caniulef quiso profundizar en dicho tema y, sin dudarlo demasiado, le preguntó a la exesposa del periodista porqué no asumía ella esas deudas.

“Sólo una pregunta de sentido común: ‘¿Por qué no lo pagas tú?’”, inquirió Caniulef, quien encontró la pronta respuesta de Marlene, quien en el comienzo de la entrevista había explicado que durante los años de matrimonio con su ex se había dedicado a la familia más que su desarrollo profesional, una situación que a estas alturas de su vida le ha significado no poder optar a puestos de trabajo acorde al estilo de vida que mantenía cuando estaba casada con Núñez.

Yo quiero que él pague la colegiatura de sus hijos y que dé una pensión de dos millones y medio de pesos. — Marlene de la Fuente

“¿Sentido común? (...) ¿Tú crees que con dos millones y medio de pesos puedo pagar la colegiatura de mis cuatro niños, el preuniversitario, luz, agua, gas y gastos comunes?”, replicó De la Fuente, algo contrariada por la inesperada consulta del periodista.

Tras ello, Caniulef volvió a preguntar, pero esta vez para saber cuál era el monto que, en definitiva, Marlene quería recibir de parte de Núñez.

“Yo quiero que él pague la colegiatura de sus hijos y que dé una pensión de dos millones y medio de pesos”, aseguró.

“Le pido al presidente de la Corte de Apelaciones u otra persona que revise mi caso. No puedo seguir con dos millones y medio. La gente puede decir: ‘¡Cómo esta mujer está pidiendo más plata!’, pero yo no estoy pidiendo para mí, lo estoy solicitando para mis hijos”, cerró.