“Una obra de arte”: Así definió profesora universitaria sistema para copiar que tenían sus alumnos

A lo largo de la historio dentro del sistema educativo siempre ha existido una metodología que no es principalmente la más recomendada, adecuada y, sobre todo, leal, sin embargo, no se puede negar que siempre ha estado y sin ánimo de ofender a nadie, estamos casi seguro que todos alguna vez en su vida han recurrido a esas pequeñas trampas piadosas para obtener buenas calificaciones.

No obstante, la reciente información conocida recientemente en España es verdaderamente asombrosa e incluso, hasta la profesora involucrada admitió que la trampa puede ser considerada una “obra de arte”.

Haciendo orden en mi despacho he encontrado esta reliquia universitaria que confiscamos a un alumno hace unos años: el derecho procesal penal en bolis bic. Que arte! #laschuletasnosoncomoantes pic.twitter.com/3J4LMn0RQF — Yolanda De Lucchi (@procesaleando) October 5, 2022

Trampa artística

Yolanda De Lucchi, profesora y Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga, compartió en su cuenta Twitter un ingenioso sistema de trampas con bolígrafos que usó uno de sus alumnos, situación que irónicamente sucedió en una clase de derecho procesal penal.

11 bolígrafos de plásticos fueron los protagonistas de la historia, los cuales incluían grabados dentro del mismo notas para sus exámenes. El estudiante había reemplazado la mina de grafito de su lápiz mecánico con una aguja, lo que le permitió escribir la información que necesitaba rendir en la prueba académica y lo sorprendente es que, a pesar de tratarse de letras minúsculas, se puede leer con total facilidad.

Aunque el hallazgo impresionó a miles, la misma profesora se encargó de confirmar que la obra de su alumno no logró el objetivo al ser descubierto, pero no se conocieron los detalles del descubrimiento. La publicación de la información hasta los momentos ha reflejado más de 254.500 “me gusta” y casi 25.000 “retweets”.

Identidad del “artista”

Una de las tantas personas que han interactuado en la publicación vía Twitter aseguró conocer al autor de la obra, aunque no tenía permiso para revelar su nombre. Aun así, ha recibido autorización del artista, no sólo para aportar más contenido gráfico de otras obras similares, sino que también para desvelar su método. “La técnica utilizada por el artista, según me cuenta él mismo, era la de suplir la mina de grafito de un portaminas por una aguja, lo que le hacía súper fácil el escribir en el bolígrafo”.