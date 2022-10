Uno de los exmaridos de Pamela Díaz se puso al día con la pensión alimenticia: “Me depositó después de esta cosa mediática”

Pamela Díaz reveló en su Instagram durante esta semana, que tanto Manuel Neira cono Fernando Téllez, no habían pagado las pensiones alimenticias correspondientes. En el primero caso, por cinco meses y en el segundo, por dos años. Pero esta viernes entregó un nuevo antecedente.

Su primer marido, Manuel Neira, ya se puso al día. En conversación con “Contigo en la Mañana”, Díaz aseguró que “Manuel me depositó después de esta cosa mediática, se puso al día, no tengo por qué agradecerle”.

“Él paga 290 lucas por cada hijo y con eso tengo que estar tranquila y llegar al fin de mes”, añadió “La Fiera”.

Su desahogo en Instagram

“Querida people, vengo saliendo del BancoEstado, tema pensión alimenticia, después de hacer una media fila, pagar abogado (muestra documento) llegamos a un acuerdo de $290 mil pesos primer finado, eso me paga por cada niño, hace cinco meses no me paga, más encima tengo que ir a tribunales...otro finado, no ve a mi hija hace tres años y hace dos que no paga la pensión”, comenzó diciendo Pamela Díaz, refiriéndose a Manuel Neira y Fernando Téllez.

“Hay un vacío tremendo, yo de verdad que cuando salí me dieron ganas de llorar, gritar, digo qué injusto (...) en conjunto decidí tener nuestros hijos, jamás podría dejar botados a mis hijos, invento haciendo cosas, usted señora trabaja haciendo una cosa dos, tres y más encima tenemos que ser buenas hijas, mamás, amigas y buenas pololas”, se descarga Díaz.

Visiblemente molesta se pregunta “¿en qué momento va a cambiar esto, de qué me sirve que los papitos corazón vayan a dormir (en un penal), puta duerman mal... yo no estoy pidiendo ayuda, estoy pidiendo lo justo, que es el derecho de mis hijos”.