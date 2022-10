5 famosas que sobrevivieron al cáncer de mama y nos inspiran con sus historias

Cada mes de octubre se concientiza sobre el cáncer de mama, una enfermedad que afecta a muchas mujeres y las famosas no son la excepción. Varias de ellas han tenido que hacerle frente, saliendo victoriosas en el proceso.

Sus historias son la mejor inspiración para las que están en medio de la lucha, para saber que sí es posible reponerse y volver a gozar de la vida con plenitud y en bienestar, recordándonos la importancia de la detección temprana para salvar vidas.

Entre la comunidad latina, la más representativa quizás es la presentadora boricua que se enfrentó al cáncer de seno en 2005, cuando tenía 33 años y era una estrella de telenovelas. La protagonista de Gata Salvaje tuvo que someterse a un tratamiento de quimioterapias, una mastectomía parcial y varias cirugías reconstructivas. Hoy hace su vida con normalidad.

Esta actriz no solo es reconocida como una de las más importantes de México, sino que también es una cara visible de la enfermedad que enfrentó en el año 1997, entonces le extirparon un tumor y le reconstruyeron el seno. Perdió a su madre por la misma razón y ahora colabora como imagen de diversas campañas.

En enero de 2014 la venezolana confirmó que el año anterior había estado luchando contra el cáncer de mama y que la obligó a someterse a una doble mastectomía.

“En el mes de julio del año pasado me habían detectado unos problemas en los senos, que por grabar Madame me fui [demorando], el tratamiento no funcionó y estuve muy mala de salud... Terminé la teleserie vomitando. He seguido adelante. Ya ese asunto pasó, me operaron y ahora estoy fuerte"

— Confesó la ex reina de belleza.