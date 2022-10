Adriana Barrientos se refirió al escándalo de Pinilla: “Hoy está viviendo su adolescencia”

Uno de los rostros emblemáticos de la farándula chilena, Adriana Barrientos, fue una de las invitadas en el programa de conversación “Podemos Hablar” de Chilevisión. Dentro de los primeros segmentos del espacio, cuando reciben a los personajes que estarán en el capítulo, el animador Jean Philippe Cretton le hace ciertas preguntas y le consultó a la modelo sobre Mauricio Pinilla y sus últimas polémicas.

“Yo lo veo bien complicado a Mauricio, yo no sé cómo un hombre que ya tenía la vida resuelta con una mujer que lo quería, con una familia hermosa, de la noche a la mañana despierta y dice ‘no po, quiero vivir como cabro de 16′. ¿Sabes qué?, yo tengo una teoría como él tuvo que jugar a la pelota desde muy chico y tuvo que dedicarse completamente al deporte, hoy está viviendo su adolescencia, la adolescencia y juventud que no pudo disfrutar antes”, teorizó Barrientos.

Ante esta intervención, el animador mencionó que eso es algo que pasa frecuentemente con los futbolistas, quienes trabajaron, se dedicaron a la pelota de muy chicos y cuando tienen libertad salen con todo. “Salió, pero demasiado con todo. Lo que sí me llama la atención, de repente poner en riesgos cosas como el trabajo, uy, por ahí me da un poquito de susto”, dijo la exchica reality.

Al final, ella terminó por darle un consejo al exfutbolista, “de repente yo como Mauricio, me fijaría bien con qué amigos me rodeo. Yo creo que el entorno de mauricio de repente debería hacerle un párale, tomar en cuenta las opiniones quizás que da la familia. Empezar a ver con qué amigos me voy a juntar y relacionar, ve que a uno se les pega las cosas de los amigos”, concluyó.

