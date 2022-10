Junior Playboy habló sobre su alejamiento de la TV: “Me cansé de las humillaciones”

El exchico reality, José Luis Concha, más conocido como “Junior Playboy”, está como invitado en el capítulo de hoy del programa de Canal VIVE, “Desordenados por la noche”, que se emitirá a las 22 horas. En esta conversación él reveló la razón por la que no se encuentra en la televisión, a pesar de las ofertas que recibió.

“He rechazado dos realities. Me han ofrecido 20 millones de pesos y dije que no. No fui a dos de Mega, a mí me respetan como persona. No me gustan las cosas manipuladas”, afirmó Concha según lo adelantado por el medio La Hora.

“Yo paré a un ejecutivo. Este ejecutivo grande de Mega me quería convencer, después de cuatro realities tomé la decisión. Me reemplazó Sebastián Ramírez y después me llamó y me confesó que lo llamaron porque yo era muy desordenado, pero les dije yo no voy a hacerle más el show”, agregó.

Él mencionó un bullado episodio que vivió en 2013, como una de las principales razones por la que se alejó de la televisión. En un programa de TVN, “Juga2″, le hicieron adivinar qué objeto estaba en una caja en la oscuridad, a través de su olfato. La producción colocó un trasero humano, el cual Junior Playboy terminó besando sin saber de qué se trataba.

“Me cansé de las humillaciones como las que tuve en TVN y en otros lados me hizo alejarme de la tele. Tuve una trayectoria muy exitosa, hasta Canal 13 quiso hacer una campaña conmigo y cambiarme la voz, pero gracias a mi perseverancia he logrado salir adelante”, mencionó.