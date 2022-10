Laura Prieto se refirió al término de “Me Late”: “Estamos completamente en shock, estoy muy triste”

La panelista del programa de espectáculo “Me Late”, Laura Prieto, se refirió al abrupto término del espacio, el cual fue informado hoy día. TV+ anunció la salida de Daniel Fuenzalida y del espacio de farándula del aire, a través de un comunicado de prensa, este mismo día se enteró el resto del panel.

En una conversación con ADN, ella, quien llevaba poco tiempo en el programa, comentó que, “nos acabaron de avisar. Estamos completamente en shock, estoy muy triste. Me acoplé a este equipo hace dos meses, un equipo chico, muy humano”.

Ella afirmó que el único que sabía de esto era Daniel, quien se enteró el viernes, pero prefirió no decirlo porque era el cumpleaños de Francisco Halzinki, por lo que los citó el sábado. “Se me parte el alma por mis compañeros. Por Daniel, que le tengo una gran admiración por cómo sacó la marca Me Late adelante”, comentó.

“Fue decisión de la plana ejecutiva de TV+ de un día para otro, no tenemos una explicación muy certera. Se tomó, se le informó a Daniel y nada, estamos desde Daniel hasta los editores, productores, estamos en shock (...) es una situación injusta, triste. Para mí el Me Late es un programa que se hacía con mucho cariño, que acompañó a la gente… no era una pega, era una estadía preciosa, me venía acoplando y este fue un balde de agua fría”, agregó.

“El equipo estaba haciendo bien las cosas, estábamos poniendo lo mejor de sí, éramos uno de los programas líderes del canal… Además venía la propuesta del estudio nuevo, un ensayo… teníamos reuniones con Daniel donde nos decía que todo iba a estar bien y ahora terminamos yéndonos todos. De verdad que es tragicómico y no lo puedo entender”, sentenció.