“Lo invitamos a que busque otro lugar”: Pollo Fuentes reveló haber sido persona non grata en su edificio

El popular cantante nacional, José Alfredo “Pollo” Fuentes, estaba dentro de los invitados del programa de conversación “Podemos Hablar” de Chilevisión. En este espacio él contó una anécdota de su juventud cuando estaba en un punto álgido de popularidad en su carrera musical, incluso en el panel se bromeó que era el Julito Iglesias de Chile.

“A los 20 años me fui a vivir a la Avenida Santa María, donde está el puente de los candados. Todo era perfecto, yo tenía 20 años muy muy popular, entonces las chicas de los liceos salían a la 1, 2 de la tarde e iban al edificio donde yo vivía por si me podían ver cuando llegara. Se juntaban, qué sé yo, 300 chiquillas, lleno, lleno”, contó. Incluso reveló que tenía que pasarse por la ventana de una vecina para poder entrar y no ser tan acosado por las chicas.

“Tenía un departamento con mi hermano mayor, ni un problema él era un tipo muy tranquilo, y como a los seis meses se acerca la junta de vecinos y me dijeron, ‘quería hablar con ustedes, lo estimamos mucho, no tenemos ninguna queja personal con ustedes, pero es muy complicado que nuestra puerta esté lleno de señoritas que rayan las murallas, ‘Juanita y Pollo’. Ellas rayaban autos las chiquillas con sus pinches también, entonces me dijeron ‘los invitamos a que busque otro lugar’”, continuó entre risas el cantante.

Terminó su historia afirmando que los vecinos le pidieron esto con mucho cuidado, “no es por usted insistimos, pero queremos vivir un poco más tranquilas, es posible que usted se fuera’ ... a la cresta (risas). Lo tuve que hacer, lo arrendaban, me compré una casita para que no me echaran”, dijo bromeando.

Revisa el capítulo aquí.