“Se lo cag****”: Le contaron a Daniel Fuenzalida sobre su accidente con el “Chino” Ríos

El animador del espacio de “Me Late”, Daniel Fuenzalida, se sentó junto a TiempoX para hablar sobre sus diversos aspectos de su vida. Uno de los episodios que recordó fue su accidente con el extenista, Marcelo “Chino” Ríos y Jorge Massu, el hermano de Nicolás Massú, tras un evento de Tenis en La Serena en 2003.

Fuenzalida terminó siendo el único detenido porque supuestamente él se encontraba al volante, ”nos fuimos de carrete toda la noche que termina al otro día con un choque, yo termino preso, y al otro día viajaban a Ecuador a jugar Copa Davis, era todo un cag***”, contó.

“Los últimos que se quedaron fue el Chino y Jorge Massú, me acordaba de eso, yo sí iba manejando, pero después yo perdí la noción como a las 9 de la mañana hu***, yo estaba muy arriba de la pelota. Un choque, me acuerdo que me llevan preso a la Comisaría, ahí nunca más vi a Jorge, nunca más vi al Chino Ríos”, continuó el animador.

“Quedé firmando cada 15 días en La Serena, me llevaba mi papá allá por seis meses, y un día llego a firmar, mi papá parece que no podía ir, me fui en bus, el bus llega a las 6, 7 de la mañana y el Juzgado lo abrían a las 8 de la mañana y me quedó dando vueltas ahí por el terminal”, siguió relatando.

“Siempre he tenido muy buena onda con los techitos amarillos, con los taxistas, los colectivos por la radio. Ahí me llaman de un taxi, ‘Hola Huevito, ¿Viene a firmar? A usted se lo cag****?’, ‘¿Por qué?’ le digo yo. ‘Yo estaba ahí y usted no iba manejando’, ‘¿En serio? Es que no me acuerdo’, me dijo ‘No, se entre todos ahí pusieron de acuerdo y se lo cag****’. Cag*** no ma’, tengo que seguir firmando, ahí firmé y ese gran mito, no sé si yo iba manejando”.

“Un gran mito nunca se sabe porque lo que yo me acuerdo que yo iba con el Chino con el Jorge Massú, me acuerdo que llegan unas Carabineras, agarran al Chino, veo que lo suben a una cuca y se lo llevan. Yo no sé si el Chino iba manejando o no, si iba Jorge, si iba yo, ese es el cuento y la gran duda que quedó para siempre”, terminó.