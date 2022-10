“Ahora anda llorando”: Critican a Cata Vallejos por defender sus viajes en pandemia

En el capítulo de ayer de “La Divina Comida”, una de las invitadas fue Cata Vallejos, quien en su turno de ser anfitriona recordó el momento más difícil en su paso por las redes sociales, que fue la funa que recibió cuando habló sobre sus viajes durante la pandemia mientras no estaba vacunada.

“Me preguntaron sí me iba a vacunar y yo dije que no, porque ya me había dado Covid, ya había sentido lo que pasaba en mi cuerpo y además tenía un poquito de miedo, la verdad, porque recién estaban saliendo estas vacunas (...) Dije esto y después me empezaron a hacer mier** en los matinales, ministros, no sé, salió en todos lados y yo así como qué pasa. Me duele demasiado, lo pasé mal, pésimo”, contó entre lágrimas.

“Mucha gente me escribía y me decía ‘Muérete tú y toda tu familia’, cosas súper heavy, heavy, heavy. A mí me da lo mismo que me llegue todo, pero también fue fuerte para mi familia, yo verlos que están mal o que sufran por mí, no me gusta” continuó. Ella afirmó que mantiene su postura acerca de cómo actuó en pandemia, “porque tuve que andar viajando de allá para acá, estaba con mi pololo, tenía que venir a Chile a ver a mi familia, y sigo pensando igual cachai, pero lo tuve que hacer”.

“Se victimizó”

Estos comentarios despertaron diversas críticas en Twitter debido a que no ofreció una crítica ante su actuar durante la pandemia. Muchos no creyeron en el llanto de la exchica Calle 7, ni en su posición de víctima ante las críticas de la gente.

La Cata Vallejos ahora anda llorando y recordemos que fue super irresponsable en el tema de la pandemia. Recordemos que el mundo está mejor gracias a las vacunas. No escuchen ni crean pelotudeces como las que habló esta tipa. #LaDivinaComida — Hey, Cat! ღ (@nekosfate) October 16, 2022

#LaDivinaComida Cata Vallejos lloro 1 lágrima falsa , se victimizo y se recuperó rápidamente y empezó a hablar de sus futuros negocios 🤣 , así con las influencer pic.twitter.com/9AUUbJqV6C — laviejillamalvada (@laviejillamala) October 16, 2022

La Cata Vallejos quiso limpiar su imagen contando una historia diferente pero le salió el tiro por la culata jajaja la gente no te cree! Los únicos que te creen son los de tu misma calaña jajjaa la que puede puede según tu, recuerdas? #LaDivinaComida — Evelin González M. (@EvelinMerivetts) October 16, 2022

Oye pero si la Cata Vallejos fue funada porque se iba de viaje sin vacunarse cuando todo el país estaba encerrado. Di la verdad rosa! #LaDivinaComida — Kurco (@d_grunge) October 16, 2022

Cata Vallejos haciéndose la vistima. Se le olvida que la funaron por saltarse las reglas para ir a ver a su pololo en Peru. #LaDivinaComida pic.twitter.com/J3AOvkZXJd — Kurco (@d_grunge) October 16, 2022

#LaDivinaComida Ya ta llorando la Cata Vallejos, la que se fue de Chile para no vacunarse, cuanta gente fallecio x covid y esta sigue pensando que las vacunas no sirven. Largateeeee — Sussy #Aprobe y del 38% consecuente (@suzylla) October 16, 2022

Igual yo me acuerdo de esa funa a Cata Vallejos, y no fue tan así como la contó ella ahora, literalmente estábamos todos podridos de estar encerrados en casa y la wna andaba feliz viajando. La vacuna fue la gota que sobrepasó todo 😅🤣 pero en fin…🙃 #LaDivinaComida pic.twitter.com/mB0gL1INfE — tami (lightwood_fan)➰😷 (@tamiimf) October 16, 2022

“Casi nunca me vacuno con nada”

La influencer mencionó en el programa que nunca fue su intención, “inculcarle o decirle a la gente no lo hagan, cada uno tiene su opinión, cachai”, finalizó la influencer (...) entonces saqué esto un poco como aprendizaje, a parte la gente no sabe mi por detrás, me preocupo por tomar vitaminas en la mañana, de alimentarnos bien, de todo, entonces las cosas más nuevas le tengo un poco más de nervio, un poco más de respeto, a eso iba mi comentario”, comentó.

El año pasado Vallejos habló sobre su postura ante las vacunas, “no me voy a vacunar, porque en realidad casi nunca me vacuno con nada, ni con la influenza ni nada, porque siento que puedo defenderme yo misma. Mis defensas son súper fuertes, trato de alimentarme bien, como saludable, hago deportes. Soy una persona saludable”, declaró.

Revisa el capítulo aquí.