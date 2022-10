Daniel Fuenzalida aclaró rumores sobre Iván Núñez: “Aquí no hay mano negra”

El animador del programa de farándula “Me Late”, Daniel Fuenzalida, subió un video a Instagram para aclarar un rumor que ha andado en las redes sociales. Se especuló que Iván Núñez estaría detrás del fin del programa, tras una entrevista que le hicieron a su expareja para hablar de las acusaciones que hizo en contra del periodista de TVN.

“Me llamó la atención todo lo que se dice en las redes y creo que la transparencia y la honestidad siempre tiene un valor. El ser claro por la vida y el ser transparente por la vida tiene un valor, y amerita conversarlo, amerita hablarlo. Nosotros el día jueves invitamos a Marlene de la Fuente, ex de Iván Núñez, al “Me Late Prime” y fue un programa periodístico, fue un programa que estamos todos de acuerdo en el panel, se expuso todo lo del caso de Ivan Nuñez y Marlene”, mencionó el exHuevo.

“Como buen ejercicio también contactamos a Iván Núñez y él dijo que no podía asistir personalmente al programa, ni tampoco hacer un contacto con nosotros, pero sí nos dio toda la posibilidad de hablar con su abogado. Nuestro periodista, Andrés Caniulef, habló con el abogado, teníamos toda la información de Iván Núñez sobre la mesa, y lo contrarrestamos con la información de Marlene de la Fuente e hicimos un programa periodístico”, agregó.

Afirmó que lamentablemente hubo una coincidencia de tiempo entre la cancelación del programa y la entrevista con Marlene de la Fuente, pero aseguró que, hasta donde él sabe, estos hechos no tienen nada que ver. “Quiero dejar súper en claro que Iván Núñez no tiene nada que ver en esto, ni Marlene de la Fuente tampoco. Esto no pasa por una cuestión editorial, ni por un programa específico (…) Iván Núñez no tiene nada que ver, no es la mano negra que se señala”, aclaró.

El animador mencionó que cuando se reunió con los ejecutivos para que ellos le informaran sobre la cancelación de “Me Late”, nunca se habló del caso de Iván Fuentes ni a él se le pasó por la cabeza. “Quiero ser súper claro y súper empático por lo que ellos dos están viviendo (...) era justo por Iván, era justo por Marlene. De primera fuerte, de mi parte, quiero decir que aquí no hay mano negra de parte de Iván, hasta donde yo sé no es así. Esto tiene que ver con una decisión de canal y no de editorial”, concluyó.