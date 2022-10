Daniel Fuenzalida se refirió al abrupto fin de “Me Late”: “Nadie entiende porqué no nos despedimos en pantalla”

Un terremoto se vivió ayer en el mundo del espectáculo y televisivo chileno, el programa de farándula “Me Late” y “Me Late Prime”, fue cancelado de manera abrupta el día de ayer. Esto tomó por sorpresa tanto a las personas del equipo como a sus auditores, quien tuvo su última emisión el viernes 14 de octubre. El conductor del espacio, Daniel “exHuevo” Fuenzalida, se refirió al término en un video de Instagram.

El locutor mencionó que el viernes en la tarde, los altos mandos del canal le comunicaron que no iban a seguir al aire ya que querían estar a cargo de los contenidos del programa y no la productora del exHuevo, Tónica. “Esto me tomó absolutamente por sorpresa, yo todavía estoy un poco shockeado, estoy impactado, no se me dieron las razones claras de por qué se acabó”, mencionó.

“Pregunté si esto era hasta fin de año o hasta fin de mes, si era hasta el próximo viernes y me dicen que no, que ayer el viernes 14 era el último programa. Así que de esa manera se despide Me Late del aire, en los dos formatos, el de la tarde y el del Prime”, dijo el animador, quien acababa de juntarse con el equipo del espacio de farándula.

“Es una decisión tomada por el canal. Es un poco injusta, más bien injusta diría yo, porque todavía estoy shockeado, no hay ni una razón para sacar un programa que le iba bien en rating, le iba bien comercialmente, que habíamos generado contenidos en la industria de la televisión. Por eso no me lo explico (...) A todos nos tomó muy por sorpresa, nadie entiende nada, nadie entiende porqué no nos despedimos en pantalla. No nos hemos mandado ninguna embarrada, nada, simplemente, no entendemos”, continuó.

Aprovechó de agradecer a los televidentes, recordando el paso que tuvieron durante los difíciles momentos que ha vivido el país durante los últimos años. Comunicó que estaba “con un profundo dolor; primero por cortarle el trabajo a mi equipo, que ojalá que nos reinventemos, segundo, porque me cortaron las alas de lo que amo, que es hacer televisión, producir, vibrar todos los días, estar en el canal todos los días, es lo que me apasiona”.

Fuenzalida se quebró cuando recordó a su papá quien lo veía todos los días, “eran cuatro horas del día de él donde me podía ver, lo podía acompañar, como acompañamos a muchos adultos mayores”, mencionó entre lágrimas. Agradeció a su familia, a su hija, a su novia y a los televidentes que lo apoyaron en cada momento que les abrió las puertas de su casa.