“Esa es la real motivación de esta ola de ataques: la avaricia y la acumulación de bienes”: Iván Núñez se defiende de las acusaciones

El periodista Iván Núñez, quien ha estado en el ojo del huracán tras las acusaciones de su expareja y mamá de sus hijos, Marlene de la Fuente, respondió a la situación en su cuenta de Instagram. Ella lo acusó de no hacerse responsable de la mantención de sus hijos, no pagar la matrícula de los colegios y dejarlos viviendo en una casa que se inundaba y no tenía calefacción en el invierno.

De la Fuente publicó correos del colegio y participó del programa de farándula, “Me Late”, para dar su versión de los hechos. Después de que dicho espacio fue cancelado de manera abrupta, algunos adjudicaron esto al periodista Iván Núñez, quien aprovechó de responder a las diversas acusaciones en su contra. “He leído al principio con algo de nervios y luego con estupor cómo se me vincula al cierre de un programa de un canal en el que no trabajo. No conozco a quien dirige TV+ ni a sus ejecutivos, ni mucho menos a sus dueños. No tengo nada que ver con eso, vincularme al despido de un equipo es vil y cobarde”, escribió.

“Si tuviera ese poder habría evitado que expusieran a mis hijos o se difundieran mentiras sobre mi separación. Espero sinceramente que los responsables de esta decisión sean claros sobre los motivos de la misma. En las últimas horas he recibido incluso amenazas lo que va socavando la salud mental de cualquiera”, agregó.

Esto no paró ahí, continuó defendiéndose de las acusaciones de la situación de vivienda de sus hijos, “dado que la campaña de mentiras, ha continuado dejo los depósitos judiciales de los últimos tres meses y una foto de la casa supuestamente indigna en que viven mis hijos. Lo hago porque parece que hay gente dispuesta a mentir, sin medir las consecuencias. Cómo pueden ver la pensión que SÍ se paga es cercana a los 3 millones de pesos, más la casa, Isapres, cuentas, y lo ya detallado. No se trata de una situación de indefensión y creer eso demuestra una profunda desconexión con la realidad”, publicó.

“Adicionalmente hay tres propiedades (dos de ellas compradas siendo soltero) pagadas íntegramente por mí y que fueron traspasadas de forma ilegítima a la mamá de mi exseñora. Esos antecedentes están en un juicio civil que sigue avanzando. Esa es la real motivación de esta ola de ataques: la avaricia y la acumulación de bienes. Lamento lo de TV+ a nivel humano y espero logren empezar de nuevo como miles de chilenos que hemos enfrentado un despido alguna vez”, concluyó el periodista.

Dentro de la publicación, se ve una foto de la casa donde vive Marlene de la Fuente junto a sus hijos, y una transferencia por la pensión que datan de principios de agosto hasta fines de septiembre. Dos de dos millones de pesos, una de 800 mil pesos y otra de 2.800.000 pesos.