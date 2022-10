Estas son algunas de las mejores serie de terror para ver en Amazon Prime

El género de terror está gozando de un gran momento en la actualidad, con títulos como Pearl, El teléfono negro, Bárbaro, y Smile, por mencionar algunas producciones.

Es por esto que hoy, y mientras aún esperamos la llegada de Halloween, te venimos a contar de algunas de las mejores propuestas que tiene Amazon Prime Video para quienes buscan algún que otro susto, o momentos de pura tensión.

Mitos y leyendas

Una de las ficciones recomendadas para ver en Prime Video es Lore. La sinopsis oficial que nos ofrece la plataforma dice: “Historias legendarias y paranormales que revelan un mundo dominado por vampiros, zombies y hombres lobo”.

Lore cuenta con dos temporadas de 6 episodios cada una, y en su elenco se encuentran nombres como los de Caroline Arapoglou, Mark Ashworth, John Byner, J.T. Corbitt, Corey Creque, Matty Ferraro, Haley Finnegan, y Jake Kearney, entre otros.

Hannibal

Esta serie, y tal como su nombre lo indica, está basada en los personajes creados por Thomas Harris para sus novelas Dragón rojo y Hannibal. Aunque la historia de Hannibal es mayormente conocida por las películas, en 2013 se estrenó la serie, que también ha causado sensación y amasa una gran base de fanáticos por su excelente calidad.

La sinopsis nos dice “El dotado criminólogo Will Graham tiene una manera única de pensar que le permite empatizar con todo el mundo, los psicópatas incluidos. Pero mientras ayuda al FBI a perseguir a un asesino en serie especialmente complicado, él decide que podría utilizar un poco de ayuda y alista al brillante psiquiatra Hannibal Lecter. Los dos se colaboran y parece que no hay villano que no puedan capturar juntos, pero Lecter alberga un secreto oscuro. Su propia mente brillante ha pasado al lado oscuro y tiene más en común con los criminales que cazan que Will podría imaginar.”

La serie de Hannibal cuenta con las actuaciones de Mads Mikkelsen, Hugh Dancy, Laurence Fishburne, Caroline Dhavernas, Dan Fogler, Eddie Izzard, Gillian Anderson, Gina Torres, y Anna Chlumsky. Las tres temporadas se encuentran disponibles en el catálogo de Prime Video.

The Terror

Otra serie de terror recomendada es The Terror, salvando la redundancia. “La tripulación de un barco de la Marina Real emprende una expedición para hallar una ruta que permita cruzar por el paso del Noroeste, pero lo que encuentran es un depredador monstruoso”, cuenta la sinopsis.

La serie cuenta con las actuaciones de Jared Harris, Tobias Menzies, Paul Ready y Ciarán Hinds, entre otros.