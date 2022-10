¿Habrá una posibilidad?: Raquel Argandoña responde a la declaración de amor de Leo Rey

En el capítulo del viernes, Raquel Argandoña se sentó con Jean Philippe Cretton al final del programa “Podemos Hablar” para una entrevista más íntima. Cuando terminó esta sección, el animador le tenía una divertida sorpresa, la confesión del exvocalista del grupo de cumbia “La Noche”, Leo Rey.

Él le contó al conductor del programa que, “fíjate que desde chico, cuando daban “La Quintrala” me gustaba Raquel, viste que era una mujer imponente. Aparte, rubia y de ojos azules, era como un sueño de uno de pequeño (...) Hace poco estuve con ella en La Divina Comida, pero no le sacaba los ojos de encima, me miraba y me hacía el loco. Cómo podía ser esta mujer tan linda de toda la vida”, confesó Leo Rey.

Divertida ante esta anécdota, Raquel respondió, “no te puedo creer, pero Leo, ¿Qué te pasó? Estuvimos cuatro días juntos y nunca me dijo nada, no me dio ni doble postre. Más encima le puse un 4 (en la comida), perdóname Leo, si sabía que te gustaba, te pongo un siete” (risas).

Jean Philippe en su rol como celestino, le preguntó si es que había posibilidad con el músico si ambos estuviesen soltero. “Cero posibilidad (risas) Me cae súper bien, pero no, qué quieres que te diga. Con un músico jamás estaría porque trasnochan mucho, son desordenados, yo a las 9:30 estoy durmiendo. No es por el físico, lo encuentro súper guapo, pero no es mi estilo de hombre, es muy simpático”, agregó sorprendiendo con sus dichos.

Revisa el programa acá.