“Nos expone a costa de salvar su imagen”: Marlene de la Fuente arremete contra Iván Núñez

La periodista Marlene de la Fuente se refirió a la nueva publicación de su expareja, Iván Núñez, en la cual él se defendió de sus acusaciones con una declaración, imágenes de la casa y comprobantes de transferencias bancarias. De la Fuente lo acusó de permitir que ella y sus hijos vivan en una casa que se ha inundado más de una vez, sin calefacción en invierno y con deudas en el pago de agua. Además, de no pagar su parte de la colegiatura de sus hijos.

En un contacto con Marlene de la Fuente, la periodista le contó a Publimetro que, “encuentro triste, lamentable y vergonzoso, que un padre para salvarse la imagen -que es lo que ha hecho siempre, salvar solo su imagen publica a costa de lo que sea- exponga la casa en fotos donde viven sus cuatro hijos chicos, hijos que viven solos con su madre. Dejando al descubierto la seguridad de la madre como de su hijo, sabiendo que a nuestro hogar han entrado a robar mientras hemos estado todos durmiendo en la casa. Además, que él está al tanto que nos han robado, es una falta de respeto que nos exponga”.

“Él no esta preocupado de ser padre, nos expone a costa de salvar su imagen. Esa foto fue tomada cuando él vivía en este hogar, que se mantenía con muchos millones de pesos. Él la mantenía muy bien porque vivía aquí, sin ningún problema en matrimonio. Sigue cuidando su imagen a costa de su familia”, agregó.

Núñez se defendió en Instagram afirmando que paga alrededor de tres millones de pesos en pensión, sumado a los gastos de la casa, la Isapre y las cuentas, mencionó que, “esa es la real motivación de esta ola de ataques: la avaricia y la acumulación de bienes”. Él adjuntó imágenes de la casa donde vive De la Fuente y comprobantes de las transferencias. Esto suscitó la respuesta de la periodista por lo vulnerable que esta foto la deja a ella y a sus hijos.

Núñez y término de “Me Late”

El periodista hizo mención a los rumores de que él fue causante de la cancelación del espacio de espectáculos de TV+, “Me Late”. Él dijo que, “he leído al principio con algo de nervios y luego con estupor cómo se me vincula al cierre de un programa de un canal en el que no trabajo. No conozco a quien dirige TV+ ni a sus ejecutivos, ni mucho menos a sus dueños. No tengo nada que ver con eso, vincularme al despido de un equipo es vil y cobarde”.

“Si tuviera ese poder habría evitado que expusieran a mis hijos o se difundieran mentiras sobre mi separación. Espero sinceramente que los responsables de esta decisión sean claros sobre los motivos de la misma (...) Lamento lo de TV+ a nivel humano y espero logren empezar de nuevo como miles de chilenos que hemos enfrentado un despido alguna vez”, sentenció.

De la Fuente al ser consultada por Publimetro sobre los rumores que Iván Núñez estaría detrás del término del programa de farándula, ella dijo que no podía negar ni afirmar nada porque no tenía pruebas, y que solo hablaba cuando tenía pruebas al respecto.