“¿Amigos con ventaja?”: José Luis Repenning y Priscilla Vargas aclaran su relación durante su debut en “Tu Día”

Este lunes, José Luis Repenning y Priscilla Vargas tuvieron su esperado debut en Canal 13, y estuvieron a cargo del matinal de “Tu Día”.

Un poquito antes de las 8 de la mañana partió el nuevo -reinventado- espacio, en donde ambos periodistas comenzaron respondiendo algunas preguntas de sus televidentes.

Paola de Puente Alto, se tomó todas las atribuciones y sin ningún filtro les preguntó sobre los rumores de un vínculo amoroso entre ambos: “¿Ustedes están pololeando?”, interrogó.

“Responde tú”, le tiró la pelota Priscilla a Repenning.

“Esa pregunta la respondí el otro día en Juego Textual, cuando decían que Priscilla era mi amiga con ventaja. No, somos grandes amigos”, reiteró el animador.

“Sí, somos amigos, somos muy, muy amigos. Yo creo que no hay nadie que pueda conocer mejor a Repe que yo”, aseguró Vargas.

Sin embargo, la mujer insistió y les preguntó si eran “¿Amigos con ventaja?”, a lo que José Luis respondió “No, no, no”.

Posteriormente, el animador encaró a su compañera tras no obtener respuesta a una interesante y coqueta propuesta.

“Yo le hice una propuesta a ella, pero nunca me respondió, ¿te acuerdas? Yo le hice una propuesta de que si nos encontrábamos viejos, viejos, y estábamos solos, de repente que envejeciéramos juntos. Esa propuesta se la hice hace un mes y todavía no recibo respuesta”, lanzó.

En seguida, su amiga expuso que: “Yo quiero decir que no respondí de inmediato porque tendría que tener muy mala suerte como para no conocer a nadie más en muchos tiempo y llegar a 10 años más y decir ‘ya, no encontré a nadie’. Cómo me voy a asegurar altiro si pueden pasar 10 años más. En 10 años pueden pasar muchas cosa”, justificó.

“Con esos amigos para qué quiero enemigos”, finalizó resignado Repenning.