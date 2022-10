Francisca García-Huidobro revela cómo se lleva con la pareja de Julio César Rodríguez

Esta noche la invitada a “PCR” para conversar con Julio César Rodríguez será Francisca García-Huidobro, que concitará la atención, por su relación amorosa pasada y el hijo en común. En la instancia, la actriz y también jurado de “Yo Soy”, revelerá cómo se lleva con la pareja del animador.

De acuerdo a Mira lo que Hizo, “La Fran” afirmará que se considera una “muy buena ex”. “(Soy) extraordinaria, nunca te hago atados, no soy tóxica (...) le pongo like a tus fotos de Instagram, me llevo bien con tu polola”, le dirá a Julio César.

“Nosotros nos separamos hace casi 16 años, la gente cree que terminamos antes de ayer”, afirmó, cuando relataba sobre la visión que tiene el público.

“Hemos logrado tener una amistad en todo este tiempo Francisca”, añadió.

Natu Paulina publicó foto con JC

Julio César Rodríguez, acompañó a su pareja Natu Pau en su titulación de cosmetóloga. Fue ella misma la que subió una storie a su Instagram, en donde aparece junto al conductor de “Contigo en la Mañana”, mostrando su diploma.

“Gracias amor por estar siempre a mi lado, eres una increíble pareja”, escribió ella sobre la fotografía.