Marcianeke le contó a Ignacia Michelson que le habló su ex: “Altiro me cuenta, que lindo, que tierno, me encanta así”

Hace unos días Ignacia Michelson reveló que estaban distanciados con Marcianeke, debido a que ella estaba en México y él en Chile, y que ocurrieron algunas “cositas”, por lo que estaban viendo qué les deparaba el destino a su regreso al país. Pero bueno, esto evoluciona y en una storie de Instagram contó que “vamos bien encaminados”.

“¿Saben lo que me encanta de mi relación con mi chiquilino, el Mati?, es que nos contamos todo y eso me encanta”, comenzó a decir la influencer.

Y claro, porque Michelson contó que al cantante urbano le habló su expareja y “altiro me cuenta, que lindo, que tierno, me encanta así, que todo lo sepa, por eso nunca me enojo, nunca nos enojamos, vamos bien encaminados”.

La distancia...

“Estuvimos distanciados, no peleados”, dijo Ignacia Michelson hace unos días, explicando que “quedamos en que nos daremos este tiempo mientras yo esté en México y él allá (Chile), para ver qué va a pasar más adelante”.

“Nos queremos mucho y nos gustamos mucho, pero ha sido difícil por temas de tiempo, han pasado cositas. Vamos a ver qué pasa cuando llegue”, explicó.

Luego nuevamente le preguntan y ella da algo más de detalles: “Quedó de que se la iba a jugar el hombre, tenemos una conexión, llego el 26 y ahí vamos a saber qué onda, estamos como partiendo de cero, ay no sé, es como raro ya, no me pregunten tanta cosa”.