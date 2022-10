María Luisa Godoy confiesa si va por un sexto hijo o “cierra la fábrica”

María Luisa Godoy vive momentos intensos familiarmente. No hace mucho que llegó el quinto de la familia, Domingo, y ahora los días son mucho más intensos. Y al respecto, con su regreso a la TV en una actividad de la Teletón, que ya comenzó su gira, la animadora reveló si pretende tener más hijos.

En conversación con Página 7, la animadora se refirió a cómo es la dinámica familiar con su quinto retoño, quien padece de Síndrome de Down y cuáles son sus planes.

“La familia siempre es muy relevante, sobre todo estoy muy contenta al ver cómo están mis hijos, así que feliz dándole para adelante, cada día tiene su afán, son momentos en que día a día hay que ir viendo”, comenzó diciendo.

“Todos mis hijos están muy chochos, todas quieren ser mamás, Ignacio (el segundo menor) le da besos todo el día, así que tengo muchas manos que me ayudan, aunque tengo otras que proteger, porque el más chico se le puede pasar la mano”, agregó.

¿Sexto hijo?

“Aquí cerramos la fábrica, con cinco es suficiente, hicimos harto, y mi marido está de acuerdo, hasta aquí quedamos, yo creo que es harta la pega”, confesó María Luisa.

Con respecto a su hijo mejor, la conductora explicó que “partimos kinesiología con él de lunes a domingo (…) me cambia la vida con cada uno de mis hijos, porque los amo muchísimo a todos, y no hay nada más importante que cada uno de ellos, pero con Domingo obviamente hay un camino que no conocía”.