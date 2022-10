Sergio Rojas revela que contactaron a Pamela Díaz para que fuera la nueva animadora de “Me Late”

Era obvio que Sergio Rojas se iba a referir en su live de Instagram “Mira lo que Hizo”, al abrupto término del programa “Me Late” de TV+. Y se fue con todo, ya que además de contar detalles del fin, además informó que el periodista Luis Sandoval terminó en un centro asistencial, debido a una crisis de angustia, provocado por estrés.

Además de este punto, Rojas afirmó que los ejecutivos del canal se intentaron comunicar con Pamela Díaz, para que conduzca el programa. Pero no sólo eso, sino que a los ejecutivos, en un primer momento, se les ocurrió que Raquel Argandoña debía ser panelista del “Me Late Prime”, en reemplazo de algunos, como del mismo Rojas y Sandoval.

“La llamó Mauro Caro y Gonzalo Cordero y me dicen que ni siquiera quiso hablar”, dijo Rojas.

“Eso me habla de decencia, la Pamela podría cobrar millones por ir a animar a ese canal, porque los ejecutivos de canal están muy excitados con su figura”, aseguró.

“La Vero (representante de Pamela Díaz) habló y ella no quiso contestar, porque no le interesaría trabajar con gente de esa calaña”, dijo.

Pamela Díaz participó del programa y fue panelista del programa, que viajó junto a su pareja Jean Philippe Cretton a Curacaví, para acompañar a Fuenzalida.

El fin de Me Late

El locutor mencionó que el viernes en la tarde, los altos mandos del canal le comunicaron que no iban a seguir al aire ya que querían estar a cargo de los contenidos del programa y no la productora del exHuevo, Tónica. “Esto me tomó absolutamente por sorpresa, yo todavía estoy un poco shockeado, estoy impactado, no se me dieron las razones claras de por qué se acabó”, mencionó.

“Pregunté si esto era hasta fin de año o hasta fin de mes, si era hasta el próximo viernes y me dicen que no, que ayer el viernes 14 era el último programa. Así que de esa manera se despide Me Late del aire, en los dos formatos, el de la tarde y el del Prime”, dijo el animador, quien acababa de juntarse con el equipo del espacio de farándula.

“Es una decisión tomada por el canal. Es un poco injusta, más bien injusta diría yo, porque todavía estoy shockeado, no hay ni una razón para sacar un programa que le iba bien en rating, le iba bien comercialmente, que habíamos generado contenidos en la industria de la televisión. Por eso no me lo explico (...) A todos nos tomó muy por sorpresa, nadie entiende nada, nadie entiende porqué no nos despedimos en pantalla. No nos hemos mandado ninguna embarrada, nada, simplemente, no entendemos”, continuó.