Carolina Escobar se despidió entre lágrimas de la conducción de “Buenos días a todos”

Carolina Escobar confirmó este martes los rumores lanzados por varios programas de espectáculos al anunciar en los últimos minutos de emisión de “Buenos días a todos” que dejará TVN.

La periodista anunció la decisión argumentando sus deseos de seguir desarrollándose en el área de la sustentabilidad, una temática en la que se involucró hace un tiempo en la señal pública y de la cual aseguró sentirse muy comprometida. “Es una forma de vida”, afirmó.

“Gracias Rafa, gracias Naty. Yo, de verdad, agradecerles a ustedes chiquillos, agradecerles a quienes están acá también, a ustedes en la casa, porque me dieron la oportunidad de entrar, de dármelas de bailarina, de aguantar muchas veces situaciones de alguien que es inexperta en esto”, confesó Escobar, quien valoró su aprendizaje en el matinal.

El adiós de Carolina Escobar a TVN

“Yo venía de prensa, venía de un mundo muy cuadrado (...) ¡Sigo siéndolo! Y de verdad, aquí aprendí, crecí. Quiero seguir creciendo, de hecho, mi mundo está y he tratado de demostrarlo, lo más posible, en la sustentabilidad”, explicó.

“A mí, en verdad, es una forma de vida. Lo he adoptado, el bichito me picó como dicen y me dio una alergia tremenda, y es eso a lo que quiero poder dedicarle mi tiempo, mi energía, a eso. Así es que ya saben todos donde esta mis WhatsApp. Si quieren que vena a hacer asesorías con el uso de las mascarillas, qué hacemos con los libretos, encantada de la vida. De hecho, el ciclo del programa ‘Cuál es tu huella’, que yo lo he dicho siempre, es como mi otro hijo, está también y va a terminar su ciclo aquí en el canal. Yo me voy llena de buenas experiencias”, prosiguió.

🌞 #BuenosDíasTVN | Todo el éxito del mundo Carito, te vamos a extrañar



📲 Señal #ENVIVOTVN https://t.co/sKRic9pQiD pic.twitter.com/BkJVC32LZD — Buenos Días a Todos (@BuenosDiasTVN) October 18, 2022

“Yo sé que muchos piensan que estas cosas bonitas una las dice para la tele, no es así. De verdad, que no. Yo estoy feliz, estoy muy agradecida de las oportunidades que he tenido acá, del apañe en de sustentabilidad y a todos quienes creen en esto”, cerró Escobar, cuyo alejamiento de la señal pública fue confirmado por el propio TVN.

“La periodista y conductora, Carolina Escobar, ha tomado la decisión de cerrar su ciclo profesional en TVN, luego de nueve años en el canal, desempeñándose en el área de Prensa y luego en el matinal. TVN agradece a Carolina por su compromiso, dedicación y profesionalismo durante todos estos años y le desea el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos personales”, señaló el canal.