Clara Chía no es la única que trabaja en Kosmos: mira quién más de su familia es empleada de Piqué

Cuando se pensaba que se había descubierto gran parte del pasado y presente de Clara Chía, sale a la luz otro dato que genera aún más polémica de la ya existente en las redes sociales.

Y es que a pesar de que la familia de esta joven de 23 años se ha mantenido muy distante o alejada de los paparazzis desde que se reveló su relación con el jugador del Barcelona, hay quienes han podido indagar sobre quiénes son sus padres y a qué se dedican, por eso sorprende que esta chica no es la única que trabaja en Kosmos, pues su madre también es una empleada más del imperio creado por el español.

Esto alertó a los seguidores de Shakira, pues deja ver que la estudiante de relaciones públicas no está sola, pues además de contar con el apoyo fiel de sus padres, los tiene muy de cerca y atentos a cualquier adversidad que se pueda presentar desde que esta chica ha sido sometida por las presiones de los periodistas y de todo aquel que está en contra de su relación.

Mamá de Clara Chía también trabaja para Gerard Piqué

Con esto, queda claro que Clara Chía no apareció de la noche a la mañana en la vida de Gerard Piqué, por el contrario, ella es muy conocida por el entorno del futbolista, sus padres están muy vinculados con el español, porque además son fieles seguidores del equipo culé y la madre de esta joven trabaja desde hace años en este imperio que ahora está en la mira, pues está siendo investigado por aparentes actividades de corrupción.

Es así como esta polémica sigue causando reacciones ante quienes han visto con rechazo la nueva pareja conformada por Piqué y Clara a quienes parece no importarles las consecuencias de sus actos, ya que en medio de la tormenta legal que enfrentan tanto él como su ex Shakira, no dudan en demostrar que están enamorados y dispuestos a luchar por su amor, pase lo que pase.