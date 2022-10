“Jamás me he cag... a nadie”: Viñuela se refirió a rumores que lo vinculan a nueva versión de Me Late

Tras el abrupto final del programa de farándula de TV+, surgió el rumor de que el ex Mucho Gusto junto a Raquel Argandoña serían parte del proyecto que reemplazaría al espacio de Daniel Fuenzalida.

Ayer lunes, el sitio El Dinamo aseguró que Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela serían parte del regreso de Me Late a las pantallas del canal TV+.

Hasta el momento ninguno de los rostros mencionados por el medio en cuestión habían hablado. Pero eso dejó de ser así hace pocos minutos, porque Viñuela rompió el silencio al comienzo de su programa de Instagram Desde la cocina con la Nené, donde se refirió a la información que lo vincula con una nueva versión del programa farandulero que animaba Daniel Fuenzalida.

“En primer lugar, no voy a hacer un matinal en TV+, lo aclaro. Y punto uno también, cada vez que yo he tenido que contar algo, ¿dónde lo he contado? Acá. Si tengo algo que contar, se lo voy a contar en el programa”, dijo al principio de su discurso que fue ampliamente replicado por varios medios como La Cuarta.

¿Regreso a la TV?

José Miguel Viñuela reveló que recibió ataques por los rumores, con algunas personas criticaron por supuestamente “serrucharle” el piso a Daniel Fuenzalida.

“Yo he dicho muchas veces que efectivamente no tengo ningún problema en volver a televisión, pero con ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Volver a hacer entretención, un programa donde yo me sienta cómodo, de concurso”, aseguró.

Luego, fue bien enfático en asegurar que “no voy hacer un matinal con Raquel Argandoña”.

“No voy hacer Me Late ni voy a hacer panelista de Me Late. ¿Cómo se les puede llegar a ocurrir que voy a sería tan hue… de hacer Me Late? Es un programa que lo hizo Daniel Fuenzalida, la génesis fue de Daniel Fuenzalida, el creador del programa, el creador de los contenidos. Además con una habilidad de hacer farándula que la tiene pocas personas, yo no la tengo”, explicó Viñuela.

“Me Late es una marca de Daniel Fuenzalida, la marca y el programa es de él. Jamás haría una cosa así. Y para los que me conocen, jamás en mi vida he traicionado a nadie. Jamás en mi vida me he cagado a nadie, al contrario, me han cagado a mi”, dijo efusivamente Viñuela.

“No puedo empatizar más con la gente de Me Late, porque también fui dos veces cortado de la televisión”, recordando que fue despedido del matinal de Mega.