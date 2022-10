La maternidad trajo de vuelta a Rihanna y regresa a la música con este proyecto

Los fans de Rihanna se emocionaron grandemente luego de conocerse que será ella la encargada del medio tiempo del Super Bowl 2023, luego de cinco años ausencia en su carrera musical, pero su regreso aparece estar más próximo de lo que se espera.

Rihanna no solo es una de las cantantes más reconocidas mundialmente con una trayectoria llena de discos exitosos y conciertos abarrotados. Ella decidió convertirse en una empresaria con su compañía de cosméticos, Fenty Beauty, que tiene un valor de 1,400 millones de dólares.

La originaria de Barbados se catapultó como la cantante más rica del mundo y luego de convertirse en madre en mayo de este año, busca retomar su verdadera pasión.

Rihanna y el proyecto que la regresa a la música

Al parecer será Riri la encargada del soundtrack original para Black Panther: Wakanda Forever, la nueva apuesta de Marvel que tiene ansiosos a los espectadores.

Hits Daily Double informó que será la intérprete de Umbrella una de las responsables de la música de la segunda entrega de la cinta lo cual es un acontecimiento histórico ante la influencia que tiene en las audiencias del mundo entero.

“Los rumores vuelan y puedo agregar a ellos: He estado escuchando durante semanas que Rihanna está grabando la canción de los créditos finales de Black Panther: Wakanda Forever. ¿Cómo sigues un clásico como All the Stars? Consiguiendo la primera gran canción de Rihanna en años”, dijo el periodista de The New York Times, Kyle Buchanan.

Hasta el momento la cantante no ha dado ninguna pista al respecto, pero lo que si ha quedado claro es que la maternidad no ha sido un impedimento para ella y busca volver como toda una reina.

Pantera Negra le abrió las puertas a otro tipo de inclusión y diversidad dentro de este género y se espera que esta nueva producción le rinda un sentido homenaje a Chadwick Boseman tras su sentido fallecimiento por el cáncer de colon que padecía.

Boseman se ganó el corazpon de los espectadores y se volvió uno de los nombres favoritos de todo el UCM.