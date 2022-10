“Mi papá me va a matar”: Kel Calderón se incrustó joyas en los dientes a lo Rosalía

La joyería dental al parecer está de lo más in entre las famosas. Si primero fue Madonna y Rosalía quienes lucieron accesorios de lujo en sus dientes, ahora fue la hija de Raquel Argandoña y amiga de Dua Lipa, Kel Calderón quien se incrustó dos diminutos brillantes en su dentadura, para darle glamour a su sonrisa. Tal como lo publicó en su Instagram.

“Hace tanto tiempo que quería hacer esto y mi dentista me terminó de convencer. Lista para Singapur bebés”, escribió la influencer y egresada de derecho con calificación máxima de la Universidad de Chile.

“Estoy in love. Úrsula es un amor, no me dolió nada, es seca y lo mejor es que fue súper rápido”, comentó a su casi dos millones de seguidores.

“Mi papá me va a matar”

Pero, consciente que su accesorio no será del gusto de todos, sobre todos el de sus padres que quizás no entiendan estas nuevas tendencias, se puso el parche antes de la herida y comentó que su papá, el también abogado Hernán Calderón, se le caerá la cara cuando vea la joya que se instaló en uno de sus dientes laterales.

“Mi papá me va a matar”, escribió la hermana de Nano Calderón, aunque con el emoji de una carita risueña, demostrando que la rabieta de su padre podría no ser para tanto.

Kel Calderón

Con estos pequeños brillantes se crean auténticas obras de arte que solo se exhiben al abrir la boca. Las opciones son infinitas y van desde el perfilado de las piezas dentales frontales con brillantes circulares, a la creación de figuras más complejas, como corazones, mariposas o cerezas, a todo color.

Rosalía es una de las celebrities que ha lucido esta tendencia y lo ha hecho en diferentes formas, desde cubrir algunos de sus dientes completamente de dorado, a lucir accesorios, que ocupaban varias piezas dentales, cubiertos de brillantes.