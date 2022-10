Video de perrito gasolinero se vuelve viral

No es un secreto que los videos de animalitos son los preferidos en internet. Ellos tienen su encanto, ya sea en su ambiente natural o los que hacen vida con nosotros en casa.

Domésticos o silvestres, ellos se hacen sentir y más cuando se trata de peluditos que son tratados con amor. Tal es el caso de un perrito que parece estar “contratado” como despachador de gasolina en una estación de servicio.

La usuaria @_madison05 subió el clip de tan solo 10 segundos y se robó todos los corazones.

Usa uniforme

El canhijo fue grabado una noche mientras estaba sentado al lado de otro empleado que parece ser su cuidador. Ambos portan el uniforme d ela gasolinera, lo que hace ver que se la llevan muy bien en el difícil trabajo de atender a los clientes que llegan a surtir sus vehículos.

Ela historia, prácticamente sin detalles, está siendo reseñado por diferentes medios, como por ejemplo El Informador.

Los comentarios sobre este simpático video caen como cascadas y ya se suman 118 mil “me gusta” y medio millón de reproducciones. No hay duda de que lo curioso y lo espontáneo se está robando la atención del mundo en TikTok.

Una sensación

No es un secreto que la red social china es la reina de la superficie, esto es porque no se suele profundizar en ninguna historia. Con este perrito de México pasa lo mismo. Es toda una ternura pero todavía no se sabe cómo se llama, quién es su dueño o en qué parte del país se encuentra.

Una escena que enterneció a todos los amantes de los perritos (Captura)

Si se lograra colocar algo más de información a este tipo de contenido con seguridad llegarían ayudas y mensajes de apoyo de miles de usuarios.

“Te quiero mucho perrito Pemex”; “Amo que literalmente se vuelvan un compañero más”; “Lo amo”; “En Santa Ana en una gasolinera de paso también está un perrito que trabaja así y tiene su chaleco”, son parte de las impresiones dejadas en el canal de Madison.

