“Además de comportarse agresivo conmigo, lo fue con otras compañeras” : Angélica Sepúlveda sobre el “Chispa”

La icónica exchica reality, Angélica Sepúlveda, quien dio grandes momentos en los encierros que ha estado, estuvo de invitada en “Pero Con Respeto”, programa de conversación con Julio César Rodríguez. En la sección “Pero Sin Respeto”, el animador le preguntó con quién no volvería a estar en un reality.

“Cuando yo quiero entrar a un reality, siempre quiero ser la figura, entonces si meten a los que peor me caen es mucho mejor, entonces no te podría decir por ese contexto de sacar a alguien”, partió diciendo. Entre exchicos reality con los que ha estado, nombró a dos personajes, el “Chispa” y Arturo Longton.

“Con ‘Chispa’ estuve en ‘Mundos Opuestos’ y además de comportarse agresivo conmigo, además fue con otras compañeras. Lamentablemente él tiene un carácter que no es para televisión, es agresivo no solo verbal. Me pateó esa personalidad, esa no era una personalidad de reality, él no lo hacía para llamar la atención”, contó.

“Él sabía que esas cosas que sucedieron, no la podían mostrar porque fueron tan heavys, tan fuertes. No tan solo conmigo, hubo unas situaciones con otras chicas que se comportó de manera horrible”, declaró la “Fierecilla de Yungay”.

“No eran para la tele porque no se podían mostrar, no la mostraron, él sabía eso. Entonces, cuando tú entras a un reality, yo siempre he sido partícipe de todo lo que se haga en un reality, se tiene que mostrar. No me gusta eso de que a unos lo muestren de bueno, a otro de malo, que hayan estos personajes no me agrada”, continuó.

Además, se refirió a Arturo Longton, a quien no podría volver a aguantar su flojera, pero JC dijo que ha cambiado, lo que puede atestiguar porque ha trabajado con él en una marca. Angélica Sepúlveda entre risas, lo acusó de estar lavando la imagen al viñamarino.