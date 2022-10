“Al hablarlo uno va sanando”: entre lágrimas, Kenita Larraín contó de la pérdida de su embarazo por tener covid-19

Kenita Larraín emocionó este martes a Eduardo Fuentes en el “Buenas noches a todos”, de TVN, tras recordar la pérdida de su embarazo luego de contagiarse de covid-19.

Fue durante la íntima conversación que la numeróloga sostuvo con Fuentes donde ambos se emocionaron hasta las lágrimas al recordar el duro momento que ambos debieron afrontar con las pérdidas de sus hijos.

La pena de Kenita Larraín

“No sé si alguna vez tuviste una pérdida”, preguntó Kenita al conductor, quien con la voz entrecortada le respondió con un categórico “sí. Lo tuve y es muy doloroso. Es terrible, yo tuve pérdidas antes de Alma (su hija) y después de Alma”, que le permitió a la modelo sincerar que al hablar de este tema “uno va sanando”.

“Tú también estás emocionado. Dame la mano. Es que sí. ¿Y sabes qué hacer?”, siguió Kenita, cuyas palabras tocaron el corazón de Fuentes, quien reveló lo duro del momento.

“Uno se entusiasma, se emociona, piensa en ellos con nombres, con apellido, los visualiza. Y el golpe de realidad es tan duro, que es difícil salir de ahí”, dijo el periodista.

Tras ello, fue Kenita quien tomó la palabra para contar su experiencia.

“Al contrario de lo que uno pueda pensar, al hablarlo uno va sanando. Y gracias también la confianza por contármelo a mí. Mira, es tan importante astrológicamente que aunque ese bebé haya estado aunque sea un día, ahí, como hijo de esta familia, hay que honrarlo, agradecerle porque igual vino. Y eso que hiciste de ponerle nombre es un consejo que yo le doy a toda la gente que de repente ha tenido pérdidas de hijos, que no han nacido en el fondo, ya sea pérdidas provocadas o pérdidas espontáneas, que siempre honren esa alma, le den las gracias y le pongan un nombre. Porque esa alma pertenece al sistema familiar”, señaló.

El proceso íntimo de Kenita Larraín

“Cuando uno dice: ‘No, pero una pérdida a los tres meses, por ejemplo, o al mes, y no los incluye en la familia, queda excluido del árbol, del sistema familiar, y eso trae consecuencias a la descendencia. Entonces que lindo que tú les tengas nombres, porque yo también le puse nombre. Le puse Miguel, por el Arcángel Miguel”, prosiguió.

“Caí a la clínica porque me empecé a desmayar. Todos los síntomas se intensificaron, tenía muchos dolores de cabeza, terrible”, explicó la modelo, quien recordó apenada, que una vez que salió de la clínica le contaron que ya no estaba embarazada.

“Antes de salir de la clínica me dijeron que ya no estaba embarazada. Es triste pero también me ayudó a aceptar (...) a soltar ese control de que Sofía sí o sí va a ser más feliz con un hermano, a lo mejor no, quizás ella en su contrato decidió venir a ser hija única”, finalizó.