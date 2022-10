Angélica Sepúlveda desmintió los rumores: “Sentí que la intención estaba en afectar a la mujer”

La “fierecilla de Yungay” de los realities, Angélica Sepúlveda, estuvo de invitada en el programa de conversación nocturna “Pero Con Respeto” de CHV. El animador del espacio, Julio César Rodríguez, le preguntó la firme sobre las declaraciones de Pamela Leiva, quien dijo en “Socios de la Parilla” que Angélica y Arturo Prat tenían sexo todos los días en la cama al frente de ella.

Ante las sugerencias de JC, ella dijo “ya, pero no nos vamos a hacer los tontos porque ella se estaba refiriendo claramente a mí, porque dijo que era la persona que dormía al frente. Digamos la verdad, porque si me coloco seria es porque ahí ya hay mentira, la verdad en que todos los realities ha habido sexo, yo siempre lo he dicho, pero si quieren saber si yo lo tenía, sí, pero no frente a ella”.

“Lo que pasa es que en 1810, había una pieza que se llamaba la pieza del siglo XXI, y que esa pieza quedaba para las personas que iban siendo eliminadas te la iban dejando. Lamentablemente, todos los que se fueron eran amigos míos o amigos de Arturo, entonces a nosotros nos daban esa pieza”, siguió explicando.

La exchica reality afirmó que en ese entonces ya estaba grande y era imposible que hayan tenido sexo todos los días, “tanto en la forma que ella lo dijo, yo sentí que la intención estaba en afectar a la mujer, porque cuando a un hombre le dicen que tiene sexo todos los días, queda de campeón”, afirmó.

El animador dijo que quizás ya no se hacen tanto esos enjuiciamientos hacia la mujer, a lo que Sepúlveda respondió, “si fuera real yo lo diría, diría ‘chiquillos yo estaba todas las noches estuve ahí'. Con Arturo lo pasamos súper bien, hubo algunos días, lo pasamos bien, él fue mi contención”.

Al responder si ha vuelto a ver a Arturo Pratt, dijo que no. Una vez terminado el reality, siguieron un tiempo, pero terminaron la relación, “no nos volvimos a ver, nunca más. Con su mamá, con Paula tuvimos una muy buena relación de amistad, pero después cuando me devolví al sur, de a poco nos empezamos a alejar y perdimos la comunicación”, aseguró.