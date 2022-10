Cecilia Bolocco y el tirón de orejas que tiene que darle a Diana todos los años

Cecilia Bolocco tiene un firme compromiso con el combate contra el cáncer. Y es que con su hijo Máximo y con su madre, la enfermedad le ha tocado con fuerza y es por eso que este Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, lo ha intensificado con llamados a realizarse el examen y estar pendiente de cualquier signo de preocupación.

Bajo este mismo contexto, no ha sido fácil que su hermana Diana entienda la importancia de detectar tempranamente la enfermedad, gracias a los test preventivos. En conversación con LUN, la recién casada aseguró que “la abuela de mi mamá falleció por cáncer cuando su hija, que es mi abuela, tenía tres años. Mi abuela también falleció de cáncer de mama a los 75 años”.

“Mi madre actualmente tiene 86 años gracias a que se ha chequeado siempre y nunca ha dejado pasar el mes de octubre para hacerse el examen”, señaló, pero Diana...”Es la misma situación mía y de mis dos hermanas. Aunque a Diana tengo que acarrearla de la oreja; no es tan buena para hacerse el examen”, explicó.

Días intensos de Cecilia

Y además de que la exMiss Universo ha intensificado sus actividades por la concientización del cáncer de mamas, hay que recordar que hace un par de semanas se casó con el empresario Pepo Daire y también se cambió de casa.

A través de un Instagram Live, la modelo contó detalles de su boda, ahora en su excasa de Lo Curro: “Quieren que yo les haga un tour por la casa, pero eso no, porque es nuestra casa con Pepito y con Máximo y eso es invadir sus espacios y hacerlo público. No, eso no corresponde, lo que sí puedo hacer es un tour por mi taller”.

En ese momento, la animadora de “Todo por ti” decidió compartir con sus seguidores su nuevo rincón, que cuenta piso flotante y elegantes muebles que hacen juego. En el lugar, se podía ver su escritorio regalón que trajo de su antigua casa decorado con varios retratos, perfumes y el bello ramo de flores de su boda.

“Yo no puedo mostrar el hogar, pero sí donde trabajo, porque este taller precioso, maravilloso, que me lo construyó especialmente mi amor, es tan tierno... Aquí tengo todas mis chucherías”, contó.

Asimismo, enfocó la vitrina con sus premios, incluida la corona de cuando se convirtió en reina del Miss Universo.

“Miren qué cosa más bonita, todos mis premios... No todos, algunos, el trofeo de Miss Universo, mis dos Emmy, unos libros que me hizo mi mamá con recortes de la prensa”, recordó.