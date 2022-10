Daniel Fuenzalida reveló el curioso “ritual del pollo” para sanarse de la adicción

El exanimador de “Me Late”, Daniel Fuenzalida reveló en el programa de Canal 13, “Juego Textual”, el curioso “ritual del pollo” que realizó años atrás para sanarse de su adición a la cocaína, droga que lo hizo pasar del cielo al infierno y lo tuvo atrapado durante 15 años, comentó en el espacio conducido por Sergio Lagos.

Según explicó fue una amiga de su madre quien le comentó que en Nueva Imperial, Temuco, había una machi mapuche que curaba todo tipo de enfermedades, con un método muy particular, pero, que según contaba la gente, era muy efectivo.

“El ritual fue en una ruca durante un fin de semana y uno de los ritos, en la ultima noche, el sábado después de las 12, me acostaron en la ruca y tuve que dormir con un pollo toda la noche”, explicó el exanimador de “Extra Jóvenes”.

Durante la noche “el pollo se cagó, me mordía y uno genera un vinculo con el pollo, no me podía despegar del él. Tenía que tener contacto directo, indicaciones de la machi”, relató ante la curiosidad de las panelistas y el público presente.

Finalmente, antes del amanecer, Daniel debía hacer entrega del pollo a la machi, quien con cánticos y cuchillos lo sacrificó.

[ Daniel Fuenzalida analiza término de “Me Late”: “No tengo dudas de que debe haber habido una mano negra” ]

“Yo no sé si el pollo me sirvió, pero a la semana entre a rehabilitarme y desde ese día estoy limpio hasta el dia de hoy” , comentó el exHuevo, en medio de los aplausos tras sanarse de la enfermedad, cuyo consumo partió de forma recreacional, pero lo llevó a perder trabajos, dinero y a su familia.

“Hubo mano negra”

Además, contó respecto al abrupto final de “Me Late”, asegurando que sí hubo mano negra en la decisión, aunque descartó que haya intervenido Iván Núñez.

“Como se dieron las condiciones de salida del programa, no tengo dudas de que debe haber habido una mano negra, porque no hay razón alguna para que el programa haya salido del aire de la forma en que salió”, señaló Fuenzalida sobre el final de “Me Late”.