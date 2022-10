Daniel Fuenzalida se fue de tarro y habló sobre encuentro con Shakira: “Le mandé flores”

El animador Daniel “Huevo” Fuenzalida estaba de invitado en “Juego Textual” de Canal 13, donde se fue de tarro sobre su encuentro con Shakira a finales de los 90′s. Él relató que esto sucedió cuando él era animador de “Extra jóvenes” y ella venía como una de las invitadas del programa “Sal y Pimienta”, conducido por Antonio Vodanovic, a promocionar su nuevo disco.

“Hacen un lanzamiento, en ese minuto, los sellos de los cantantes tenían mucho presupuesto, tenían muy buenas ofertas. Me acuerdo que había el lanzamiento del disco de Shakira (...) Yo no la conocía, nada. De hecho, yo casi fui por el carrete al lanzamiento. Esto se hacía en una discoteca que estaba en Recoleta, que en ese tiempo se llamaba “Discotheque Heaven”. Me acuerdo que cuando llegamos y te ponían un prendedor con una flor”, comentó.

“La mesa mía era de ‘Extra Jóvenes’ y Shakira la traen al programa, no la conocía mucha gente, había estado solamente la participación en el ‘Festival de Viña del Mar’. Van pasando por distintos medios. Cuando llegan a la mesa del ‘Extra Jóvenes’, yo me saco el prendedor y se lo regalo, algo me pasó, me gustó. Le regalo el prendedor, perfecto, y le dicen que yo soy un animador juvenil de acá”, agregó.

“Vino la noche y nos encontramos en la barra (...) Cuando me ve, ella abre su mano y me dice: ‘Todavía tengo tu flor. Se acaba esa noche y llego a la reunión de pauta, a mí siempre me ha gustado meterme en las pautas. Entonces, propongo hacer un móvil con ella si aún está acá desde el hotel, el sello nos dejó y salimos. Yo solamente lo que le pedí a ingeniera del canal es que cuando yo saliera al aire, ella tuviera un monitor, que me viera”, continuó el animador.

“Como me dijeron que sí, yo antes, como a las 14:30 horas, le mandé flores a Shakira. Entonces, sale el despacho (...) y ella me mira y dice: ‘¿Cómo estás? El de la flor de anoche’. Yo le digo: ‘no solamente el de anoche, sino el que te mandó flores al hotel también fui yo’. Ella me dijo qué simpático, qué lindo”, siguió.

“Cuando se acaba el despacho me llaman del sello y me dicen que Shakira va a estar en ‘Las Urracas’ y ella quería que yo fuera, que quería conversar más conmigo. Fui, estuvimos juntos, conversando. Después nos fuimos de Las Urracas a otro lado”, terminó.

Revisa el video aquí