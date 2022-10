“Debo decirlo”: Las sinceras palabras de Sergio Lagos a Daniel Fuenzalida en “Juego Textual”

El animador de “Me Late” relató en “Juego Textual” de Canal 13 su polémico pasado con el consumo de cocaína, que lo llevó a internarse en un centro de rehabilitación para superar la adicción que lo llevó a perder lo más preciado para él: su familia, trabajo y el autocuidado. Fue a raíz de esta íntima confesión que el conductor Sergio Lagos, le dedicó unas sinceras palabras y realizó un mea culpa por no haberlo ayudado en su momento.

“Nos conocemos con Daniel hace 26 años, compartimos muchísimas horas en CHV y debo decirlo, con cierta pena, que me hubiese gustado mucho haber sido más amigo tuyo y haber podido tenderte una mano en ese minuto, porque nos cruzábamos siempre”, señaló Lagos, tras escuchar la emotiva confesión de su colega, quien logró ganarle la batalla al consumo de drogas.

“Me doy cuenta de lo poco que sabía de ti y hoy me alegra mucho saber que eres quien eres y saber que también has dado una pelea enorme por ti, por tu familia y por todos los que te quieren”, cerró el esposo de Nicole, visiblemente emocionado y sorprendiendo a Fuenzalida con sus palabras.

Palabras que fueron bien recibidas por el exHuevo, con quien le respondió con un fuerte abrazo.

“Me quitó todo”

Dentro del relato, Daniel contó cómo comenzó su consumo, como una manera circunstancial y de forma recreativa, pero que se fue convirtiendo en un grave problema que fue creciendo por 15 años, hasta que logró tocar fondo.

“Al ser tímido, me validé en la cocaína, me dio lugar de pertenencia, pero también me quitó muchas cosas. Me quitó todo: trabajo, familia, a mi hija por un tiempo, libertad… todo (…) Los primeros años eran bien terribles, lo único que quería era que se fuera y yo quedar libre. Uno no logra dimensionar que lo único que quiere es funcionar, pero en función de un consumo. No lograba verlo”.