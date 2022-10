Hermana de Amaia Montero aseguró que no está desaparecida: esto le ocurre a la cantante

Amaia Montero se volvió tendencia en redes sociales luego de publicar una fotografía en la que se dejó ver sin maquillaje, despeinada y visiblemente agotada. En la descripción de ésta agregó: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?”.

La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh dividió opinones entre quienes la señalaron por verse “vieja y descuidada” y quienes se preocuparon por su estado anímico.

Por supuesto no faltaron los mensajes crueles en los que se lee que “los años no perdonan” y que insinúan que la cantante está metida “en vicios”.

Poco antes de que se bloquearan los comentarios, amigos, colegas y fans inundaron la publicación con palabras de aliento e historias sobre lo importante que ha sido su música en la vida de tantos.

“Las veces que me salvaste la vida, fueron muchas. A veces pensaba que sería eterno y todo pasó! Y tú ahí, hablándome, cantando, acompañando. Eres inmensa!”, expresó un usuario.

“La música salva”, se lee en una publicación antigua en la cuenta de Amaia.

Ante los señalamientos que dicen que Amaia está “aprovechándose” para lanzar un nuevo material discográfico, allegados a ella han confirmado que la publicación no forma parte de una campaña publicitaria sobre su nuevo proyecto musical.

Tras varios días en silencio, su hermana Idoia ha roto su silencio y ha expresado a Espejo Público que la artista no está atravesando su mejor momento pero que no le corresponde a ella hablar de ello. Eso sí, Idoia agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido su hermana y aseguró que “ella cuenta con un ejército de amigas que están ahí siempre. También amigos”.

“Sólo le corresponde a ella decir algo, si es que tiene o quiere decir algo. No deja de ser su vida privada”, aclaró y agregó que Amaia es una persona con gran sensibilidad, que las críticas de las redes sociales y la muerte de su padre la han afectado en gran medida.

Idoia y su madre, Pilar Saldías han sido su núcleo y su sostén, siempre juntas en la adversidad.

La conversación en torno a los problemas de salud mental que aquejan a la sociedad ha estado cada vez más abierta sin embargo, sigue siendo un tema complicado que a menudo es malinterpretado e ignorado.

Navengando por las publicaciones de Amaia se pueden ver comentarios crueles en los que la critican por su aspecto, la cuestionan por supuestas intervenciones estéticas y la atacan constantemente por lo que hace y no hace. Aún así, siempre ha seguido adelante con una sonrisa, aferrada a su música.

Uno nunca sabe la historia completa ni lo que está pasando el la mente del otro. La tristeza y el dolor a menudo se pueden disfrazar con una sonrisa, especialmente en una sociedad que vive de apariencias y filtros.

Eso es lo que hace de los trastornos de salud mental algo tan delicado y una poderosa razón por la que nunca debemos subestimar ni juzgar el dolor ajeno.

Las personas que no la están pasando bien necesitan espacio,saber que están para ellos, que son amados y que no son una carga.