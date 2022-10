Horóscopo Chino: los 5 signos que serán los más afortunados en las últimas semanas de octubre

Los últimos días de octubre les brindará un panorama de buena suerte para algunos signos de la astrología oriental, tendrán fortuna en la familia, el trabajo, el amor y más. Lo importante es que sepan aprovechar estos días de regalo que les da el cosmos.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

El universo premiará a los nacidos bajo este signo. Tendrán gran suerte en el azar, por lo que es muy probable que en los últimos días de octubre sean los afortunados ganadores de algunos números de la lotería o rifa, así como de juegos en los casinos. Sin embargo, no se puede tentar mucho a la buena suerte y hacer grandes apuestas. Hazlo con pocas cantidades de dinero.

Serpiente

Nacidos en los años 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Ellos están atravesando el ciclo de la fortuna, es por esto que no deben tener miedo para tomar decisiones riesgosas, pero será necesario que pongan en una balanza los pro y contra de la situación, así como las proyecciones de los eventos a futuro. El temor no los detendrá, al contrario, será su motor para lograr cosas que antes no se atrevían. Ellos actualmente siempre están en el momento y la hora indicada, por lo que consiguen lo que necesitan.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Serán días fabulosos porque te rodearás de personas con mucha influencia, poder y de confianza que te pueden proyectar más adelante. Lo que debes hacer es crear una red de contacto muy sólida para que puedas recurrir a ella cuando la necesites. Ni te imaginas lo valioso que es este recurso en esta etapa de tu vida. Una de estas personas será clave para que despegues, porque ella cree en ti aunque a ti mismo te cueste asimilarlo.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Hay unas propuestas para mejorar tus ingresos financieros en el hogar. Serán oportunidades muy atractivas que te deslumbrarán y que quizás ameriten mudanza, lo importante es que sepas identificar cuál es la que mejor se ajusta a tus necesidades y tus objetivos. No te demores tanto en responder porque el tiempo apremia. Quizá no tengas ningunas expectativas, pero lo más seguro es que sea la que te dará todo el éxito por el que te has esforzado estos últimos años.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Hay un reencuentro con personas muy queridas, cercanas a ti que tenías tiempo sin saber de ellas. Serán momentos de suprema felicidad. No sabemos si este nuevo contacto será vía digital o en persona, pero lo cierto es que te traerá muy buenos recuerdos y llorarás de la emoción. Cultivarás nuevos y bonitos recuerdos. No te detengas a pensar qué tiempo durará, sino todo lo que estás sintiendo en ese momento. Llénate de esa energía.