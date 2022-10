José Antonio Neme hace advertencia ante descargo por hechos de violencia: “Apaga la TV o se cambia de canal”

En “Mucho Gusto” analizaron los hechos de violencia que ocurrieron durante este martes en medio de la conmemoración de estallido social. En ese contexto, José Antonio Neme, se lanzó con todo en contra del lumpen e hizo advertencia al público del matinal.

En declaraciones que recogió La Cuarta, “voy a decir lo que yo opino y no tengo por qué disculparme, porque en Chile estamos acostumbrados a decir algo y antes de decirlo pedir perdón. Yo no tengo por qué pedir perdón por lo que opino, y si al que está al otro lado de la cámara no le parece lo que opino, tiene dos alternativas: apaga la TV o se cambia de canal”.

"Está en un escenario de deterioro progresivo": Neme analiza la situación de Chile tras aniversario del 18-O >> https://t.co/GHh7bCtezN pic.twitter.com/KD0Wg7LF6b — Mega (@Mega) October 19, 2022

En medio del análisis del ataque a un bus del Transantiago, con pasajeros, en el barrio Bellavista, Neme indicó que “el punto es el siguiente, esto es lo peor de lo peor, yo no le voy a encontrar ningún tipo de belleza ni ninguna explicación social a esto, porque conozco y todos conocemos gente que le ha costado más y gente que le ha costado menos, pero estos nos son precisamente o exclusivamente los abusados”.

“Para mí, esto es lo más bajo que puede haber: un grupo de personas atacando un bus del transporte público”, sentenció.