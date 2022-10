¿No estaban bien encaminados?: Ignacia Michelson confirma que ya no está con Marcianeke

Sólo hace unos dos días la influencer Ignacia Michelson había publicado en su Instagram que ya la distancia con Marcianeke estaba quedando atrás y que el cantante urbano “estaba bien encaminado” para retomar bien el romance, pero al parecer todo eso quedó atrás.

La exchica reality contestó las preguntas de sus seguidores en Instagram y dijo que estaba soltera.

“Soy muy loca, no me aguantan”, escribió en una de las respuestas.

Además descartó que el cantante se haya ido con su ex, pero sí confirmó que ya no están juntos.

Storie Ignacia Michelson Instagram

¿No estaban mejor?

“¿Saben lo que me encanta de mi relación con mi chiquilino, el Mati?, es que nos contamos todo y eso me encanta”, dijo hace unos pocos días Michelson.

Y claro, porque Michelson contó que al cantante urbano le habló su expareja y “altiro me cuenta, que lindo, que tierno, me encanta así, que todo lo sepa, por eso nunca me enojo, nunca nos enojamos, vamos bien encaminados”.