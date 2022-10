“Nunca logré pinchar por ahí”: Michelle Carvalho aseguró que la denunciaron tanto en Tinder que bajaron su perfil

Michelle Carvalho estuvo como invitada en el podcast de Valeria Luna y María José Prieto, Lady Ganga “Con la ayuda de mis Amikas”, en donde recordó su pasó por la pantalla chica y su fracasado paso por una aplicación de citas.

En primera instancia, la influencer brasileña tuvo una sincera conversación sobre su pasado en televisión, sobre todo su polémica aparición en el reality show “Mundos Opuestos” mientras se encontraba en una relación con Joche Bibbó.

Según las palabras de la modelo, su aparición “fue en base a amenazas que si no fuera yo, iba a ir otra gente, los amigos de él y me iban a dejar peor de lo que yo ya estaba. Al final si yo fuera me iban a dejar un súper bono y ahí yo dije ‘si me van a dejar mal de cualquier forma y si voy pagando, ok voy yo’”, señaló Carvalho.

Los $300 mil pesos “no me alcanzó ni para pagar el mes de arriendo”, confesó la joven. “Yo estaba soltera, no cagué a nadie…”, aclaró respecto al vínculo.

Posteriormente, Michelle abordó las duras consecuencias que sufrió tras este show televisivo: “Me tiraban botellas, piedras, me acosaban, me gritaban. Recuerdo que traté de salir una noche y había grupos de tres mujeres gritando cosas feas y yo así como ya (…) compré un vuelo y me fui a ocultar por Europa y estuve fuera como tres meses”, recordó.

“Es como una teleserie (...) te graban todo, editan todo, ponen solo lo que ellos quieren, las partes mejores y eso va para la tele”, afirmó.

Asimismo, la modelo recordó una extraña ocasión en que ella se encontraba mirando un vaso y una mosca tras estar aburrida en el encierro, pero en pantalla apareció esta escena dando a entender que estaba triste por Joche.

“La magia de la edición, es una teleserie, ellos eligen dependiendo de cómo uno se desenvuelve dentro, es lo que sacan, editan y ponen y te pueden transformar en otra persona”, añadió.

Tinder no fue bueno con ella

Sin embargo, esta exposición tuvo más repercusiones en su vida, sobre todo en su vida amorosa y así lo confirmó tras hablar sobre su experiencia con Tinder.

“Si descargo la aplicación y soy yo, obviamente pongo Michelle y mi foto pero la gente no cree que soy yo, entonces en su momento yo recuerdo que pagué el premium y todo, puse ese loguito verificado, que era yo. Y mismo así me denunciaron tanto que un día fui a entrar y Tinder me había sacado de la aplicación”, sostuvo.

“Y si yo quisiera regresar un día yo tenía que comprar un número nuevo porque con el mío yo ya estaba bloqueada de por mi vida”, comentó entre risas.

Finalmente, Michelle Carvalho concluyó su relato afirmando que “nunca logré pinchar por ahí desde entonces”.