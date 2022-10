Wang Shenai, una mujer de origen asiático logró crear un debate en redes sociales por su capacidad de ahorrar. La influencer del ahorro en una entrevista contó que sobrevivió por nueve años con solo el 10% de su sueldo, pero lo que la convirtió en una celebridad de internet fueron sus tips de ahorro.

En una entrevista para el programa ‘Talk to Her’, en noviembre de 2021, Shenai explicó que sus hábitos de ahorro vienen desde la infancia, pues su familia no tenía muchos recursos. La historia de Wang comenzó a dar la vuelta al mundo, pues a sus 32 años de edad y con dos hijos muchos no logran comprender cómo consiguió lo necesario para vivir. Por otro lado, la decisión fue respaldada por su esposo en todo momento.

¿Cuáles fueron los hábitos de ahorro que la volvieron viral en redes?

La mujer durante la entrevista mencionó que durante nueve años ha comprado comida en descuento y busca los cupones para ahorrar al momento de viajar. También utiliza el transporte público y evita comer fuera de casa.

La ropa que usan ella y su familia le fue donada por amigos y familiares. Además, muchos de los muebles de su casa son de segunda mano o los encontró en la calle.

Además, evita asistir a reuniones sociales, aunque a veces hace excepciones, sobre todo cuando no tiene que gastar en algo. También, aseguró que durante todo el año sólo se dan un lujo: comprar ropa interior, en la que gastan alrededor de 15 dólares.

Una mujer ahorró el 90% de su sueldo durante 9 años: ¿Cómo logró sobrevivir?

Sus comentarios generaron debate

Durante la entrevista la influencer nunca reveló como hacía para abastecer los servicios básicos de su hogar, y tampoco contó si su esposo aportaba económicamente, esto creo un debate de críticas por parte de los internautas que la llamaban tacaña.

Pero una incertidumbre que quedó en todos fue en dónde está el dinero que ahorró. Gracias a su estrategia de gastos y compras, que ha mantenido durante 9 años, Wang logró adquirir dos casas en la ciudad de Nanjing, capital de la provincia de Jiangsu, una zona de alta plusvalía en China.

“Creo que es importante que una mujer compre propiedades. Debe ser suya, sin importar lo grande o pequeña que sea. Cuando una mujer fracasa, su hogar es el lugar donde puede descansar”, expresó Wang Shenai.