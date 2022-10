Vale Roth revela los detalles de su sitio para adultos: “Mi pololo me apoya, él me va a grabar”

Valentina Roth dejó a todos impactados al informar que se unía a las plataformas con contenidos de adultos. “Hasta que me decidí y abrí mi cuenta en Arsmate (es como un OnlyFans y Unlock que casi todas tienen menos yo así que no podía quedarme atrás, obvia)”, escribió en su perfil de Instagram.

Pero no nos quisimos quedar con el titular y buscamos a la exCalle 7 para que nos contara más sobre su nueva aventura. “Cartucha nunca he sido, soy súper juguetona, mi lado deportista ya lo he mostrado, bailo y ¿por qué no mostrar mi faceta o mi lado más sensual, no tiene nada de malo, le dan a veces un poquito de color”, dijo a Publimetro.

-Ya, pero ¿qué tipo de contenidos subirás?

“Videos sensuales, juguetones, voy a mezclar deporte, con ropa más sexy, no le veo nada de malo, quiero desarrollar estas dos áreas”, adelantó.

Aunque sí no quiso adelantar nada más, “tienen que meterse a la página para ver, esta super chori, me mandé a pedir conjuntitos, ropa interior para jugar un poquito, llevo un video, tres fotos, está entretenida la página, la paso súper bien”

-¿Y qué dice tu pololo?

“Mi pololo me apoya, es un partner para mí, me apaña en todas, no le encuentra nada terrible, él me va a grabar, me va a ayudar”, dijo Roth.

“Es dentista, pero sí puede ayudarme en esto”, explicó, detallando además que no será tan explícito, “vamos a jugar con la imaginación, espero que me vaya bien”, nos relató la bailarina.