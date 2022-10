Chiqui Aguayo confesó que sigue molestando a su pareja hasta que le responde: “Yo soy hincha*******”

En el podcast, “Hoy es hoy”, animado por Pamela Díaz y Chiqui Aguayo estaba invitada la cantante nacional Carolina Soto. En este espacio, las animadoras le preguntaron qué es lo que le molesta a la ganadora de Rojo sobre su pareja, a lo que ella dijo que su marido no responde cuando están peleando, lo que fue secundado por las animadoras.

“Oye, pero eso es una virtud porque yo soy hinchapelotas y sigo, ‘pero dime, dime, dime, dime’”, contó la comediante. La “Fiera” les preguntó si es que siguen a sus parejas hasta que les responda, y ambas dijeron que sí. “‘¿Estoy hablando sola? y sigo hablando sola, te digo y te digo y tú no me decis na, o sea, más encima la pelea la armai tú y tengo que resolverla yo’, y sigo hablando y sigo hablado, ‘¿Tú no me vai a decir na?’”, exclamó Chiqui.

“No, y se va, y se va súper tranquilo, ni siquiera se va enojado”, agregó la cantante. “No a mí me cargaría, porque además cuando te contestan, te contestan mal”, dijo Pamela. La comediante dijo que su marido intenta echar paños fríos a la situación para no seguir peleando.

Esto despertó la duda de Díaz, quién le preguntó cómo arreglan la situación, “es que los hombres son distintos, porque a una le queda y de verdad cuando dicen lo hablamos después, uno quiere hablarlo después, pero al otro ya se le olvidó”, comentó Chiqui.

La comediante dijo que para no pelear tanto y guardar rencor, pelea con su pareja imaginariamente, y Pamela se río afirmando que hace lo mismo, lo que la ayuda a desahogarse y no pelear tanto. Mientras que, Carolina Soto dijo que a ella le gusta ver las reacciones y las caras de su pareja.