¿Cuánto me queda, doctor?: Eduardo de la Iglesia se tomó la presión en “Hola Chile” y el resultado lo dejó preocupado

Lo que este miércoles parecía ser un habitual bloque de recomendaciones de salud en el programa “Hola Chile”, terminó con una gran preocupación para uno de los animadores del espacio, Eduardo de la Iglesia, quien luego de tomarse la presión con el médico invitado al espacio, dio unos resultados que impactaron en el estudio.

Fue durante el segmento donde hablaban de las enfermedades cardiacas y la necesidad de realizarse frecuentes chequeos médicos, debido al aumento de los infartos en la población más joven del país, con el doctor Víctor Rossel, presidente de la Sociedad Chilena de Cardiología, que tanto De La Iglesia como la otra conductora del programa, Julia Vial, se prestaron para tomarse la presión como una forma de mostrar el procedimiento que todas las personas con hipertensión o problemas cardiacos deben realizarse.

El sorpresivo estado de Eduardo de la Iglesia

El primero en realizarse el examen fue Eduardo de la Iglesia, quien trató de ocultar su evidente nerviosismo bromeó con que “los De La Iglesia somos de presión alta. ¿Por qué no hizo esto Mario Desbordes? (otro de los invitados al programa)”.

“¿Cuánto queda?”, siguió el animador, como si anticipara el resultado del examen.

Dudas que rápidamente fueron respondidas por el facultativo, quien en dos ocasiones debió tomarle la presión a De La Iglesia por el resultado dado.

“Acá tenemos una sorpresa. Esto suele pasar en personas que se ponen nerviosos. Con este registro se debe realizar en otro momento el chequeo. A lo mejor es hipertenso”, señaló Rossel, quien dejó en evidencia al animador, cuyo registro alcanzó los 179.

“Esto es factor delantal, uno ve al doctor y se eleva la presión (...) ahora que me dijeron si estaba nervioso, reconozco que sí lo estoy (...) uno se junta con un doctor e inmediatamente se enferma”, prosiguió el animador, quien bromeó con el registro, como una forma de disimular su preocupación.

“¿Cuánto me queda, doctor? Me voy a tener que revisar (...) quedé mal (...) ¿No será porque anoche hice un desarreglo, doctor?”, se preguntó el animador, quien insistió luego en que debía dejar el estudio para verse su presión: “Yo me tengo que ir. Debo ir al doctor ahora. Dígame la verdad doctor: ‘¿Cuánto me queda de vida?’”.

Al finalizar el programa, el rostro de La Red se sinceró con lahora.cl, medio al que reconoció que tomará todas las recomendaciones del doctor Rossel.

“Voy a ir al doctor a revisarme. Tengo 41 años y no soy bueno para el chequeo para descartar cualquier cosa. Me están esperando en la casa para la conversación respectiva”, finalizó.