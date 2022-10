“Dicen que quieren tentar a Priscilla Vargas para que volviera..”: José Antonio Neme tiró indirecta sobre su excompañera de canal

Karen Doggenweiler llegó hace solamente unos días a “Mucho Gusto” como compañera de José Antonio Neme, quien estaba muy emocionado por su nueva partner. En este contexto, es donde el animador le lanzó una particular pregunta que vincula a una periodista de Canal 13, Priscilla Vargas.

“¿Ya te hicieron contrato en este canal?”, preguntó el rostro de Mega.

“No, estoy a prueba todavía. Estoy a prueba por tres meses y me devuelvo a mi casita”, respondió Karen.

“Dicen que quieren tentar a Priscilla Vargas para que volviera... ¡Oh! Se los dejó ahí... Esta lengua viperina, esta lengua viperina”, contó sin filtro Neme, a lo que Doggenweiler afirmó que “no, ella ya firmó en Canal 13″.

Siguiendo la misma línea, la exrostro de TVN quiso devolverle la broma a Neme y sacó a José Luis Repenning a la conversación: “¿Por qué Repe me llama? No te pongas celoso. Tú debes ser seguro de ti mismo y de tus atributos que son muchos”, consoló.

“No me toques... No me toques que me lastimas”, sentenció José Antonio.