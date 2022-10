Los echaron al agua: José Luis Repenning estaría iniciando una relación...después de terminar con Priscilla Vargas

En “Zona de Estrellas” echaron al agua a José Luis Repenning, pero con todo. Porque revelaron que el ahora conductor del matinal de Canal 13 tiene su corazón ocupado y no precisamente con Priscilla Vargas, sino que por otra mujer.

De acuerdo a las voces autorizadas en farandulandia, cuando le dieron a conocer a Priscilla que haría dupla con su amigo entrañable, mucha gracia no le hizo, porque no estaban pasando por un buen momento. Esto porque en el programa, aseguran que ellos sí tuvieron algo y que esto terminó antes de que “Repe” renunciara a Mega.

“Ellos terminaron hace tres meses, sí hubo una relación. Anduvieron siete u ocho meses”, aseguraron.

El juego de los amigos con ventaja

En el debut de “Tu Día”, una televidente le preguntó: “¿Ustedes están pololeando?”, interrogó.

“Responde tú”, le tiró la pelota Priscilla a Repenning.

“Esa pregunta la respondí el otro día en Juego Textual, cuando decían que Priscilla era mi amiga con ventaja. No, somos grandes amigos”, reiteró el animador.

“Sí, somos amigos, somos muy, muy amigos. Yo creo que no hay nadie que pueda conocer mejor a Repe que yo”, aseguró Vargas.

Sin embargo, la mujer insistió y les preguntó si eran “¿Amigos con ventaja?”, a lo que José Luis respondió “No, no, no”.

Posteriormente, el animador encaró a su compañera tras no obtener respuesta a una interesante y coqueta propuesta.

“Yo le hice una propuesta a ella, pero nunca me respondió, ¿te acuerdas? Yo le hice una propuesta de que si nos encontrábamos viejos, viejos, y estábamos solos, de repente que envejeciéramos juntos. Esa propuesta se la hice hace un mes y todavía no recibo respuesta”, lanzó.

En seguida, su amiga expuso que: “Yo quiero decir que no respondí de inmediato porque tendría que tener muy mala suerte como para no conocer a nadie más en muchos tiempo y llegar a 10 años más y decir ‘ya, no encontré a nadie’. Cómo me voy a asegurar altiro si pueden pasar 10 años más. En 10 años pueden pasar muchas cosa”, justificó.