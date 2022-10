“Me dejaste por tu narcicismo”: Shakira sacó aplausos en redes con canción a Piqué

La cantante Shakira sacó aplausos en redes sociales con el lanzamiento de “Monotonía”, canción que va dirigida con todas sus letras a su expareja Gerard Piqué con frases como “No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría”.

La canción lanzada hace pocas horas en todas las plataformas comienza con “Te Felicito”de fondo, mientras se ve a Shakira caminando por un supermercado. Tema que fue dirigido hacia Piqué durante las primeras semanas de su ruptura y que se volvió viral. Esto es un mensaje claro de que la nueva canción también apunta hacia su ex y cómo ha estado lidiando con este episodio de su vida.

“Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que...De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos”, canta la colombiana junto a Ozuna en ritmo de bachata. }

“Me quiero más a mí”

“Es mejor que esto se acabe ya. No me repitas otra vez, que esa ya la vi. Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí”, continúa la letra de la canción, la cual fue celebrada por su contenido sobre el amor.

“De Shakira aprendimos que con los años, lo que se sentía como un “no sé cómo vivir sin tu amor” se transforma en un “te quiero, pero me quiero más a mí”.

“GRITALO!!! #Shakira que esto debe de ser frase iconica mi Shakira JAMÁS decepciona y con esta frase me lo demostró más”, “#Shakira sin hablar mal de alguien, sin andar haciendo escándalo ni moviéndo ningún dedo rebajandose de alguna manera, esta haciendo que todo el peso del karma caiga sobre Piqué....”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en el hashtag #Shakira.