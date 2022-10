Mujer recibe crueles comentarios en redes luego que le pidiera matrimonio a su novio con arrodillada y anillo

Sukhmin Garcha, una joven de 27 años, se convirtió en viral en TikTok hace algunos meses luego de compartir un video en donde le proponía matrimonio a su novio, con arrodillada y anillo. Sin embargo, no todo fue felicidad para la mujer, ya que recibió crueles comentarios en redes sociales por su acción.

¿Qué pasó?

La pareja conformada por ella y por Shiraz Brar vive en la ciudad canadiense de Vancouver. Allí, vieron como el registro se viralizó.

Y pese a recibir varios comentarios positivos, algunos de los mensajes fueron crueles contra Garcha. “Recibí muchos comentarios negativos. Muchos de ellos fueron ‘Preferiría morir’ o ‘ella no tiene respeto por sí misma’, ‘él no parece feliz’ y la lista continúa”, relató.

En ese sentido, afirmó que “gran parte del odio provino de las mujeres, lo cual fue muy sorprendente. Fue interesante ver cómo los hombres apoyaban a las mujeres que proponían matrimonio”.

“En nuestra sociedad siempre queremos la igualdad, pero debido a los prejuicios culturales siempre hay resistencia. Realmente creo que debemos romper estas normas y vivir la vida en todo su potencial. En un mundo donde hay tanta negatividad, deberíamos optar por difundir la bondad y el amor”, expresó la joven.

La propuesta

Respecto a su petición de matrimonio, reveló que “siempre estuve abierta a proponer. Estaba bastante nerviosa al principio. Quería encontrar el momento adecuado para hacerlo”.

“No causó ningún problema personalmente. Mi novio tenía la sonrisa más grande en su rostro. Nuestras familias fueron muy solidarias y felices por ello. Mi mamá estaba muy orgullosa”, indicó.

Por último, envió un consejo a otras mujeres que también estén pensando en proponerle matrimonio a sus parejas: “Honestamente, yo diría que simplemente ¡hazlo!”.

“El hecho de que no mucha gente lo haya hecho no significa que esté mal. Estos son solo roles de género obsoletos creados por la sociedad. Somos la nueva generación y definitivamente podemos construir una nueva sociedad donde los roles de género no existen”, concluyó.