“Para serte brutalmente honesto...”: JP Cretton y las condiciones que puso para llegar al Festival de Viña

Jean Philippe Cretton nuevamente le hizo un guiño a sus aspiraciones de estar en el escenario del Festival de Viña del Mar, en esta ocasión, en una entrevista dada a la alternativa “Reviste La Calle”.

En la publicación, el rostro de Chilevisión dio cuenta de sus proyectos artísticos y televisivos, donde reveló que no descarta “en un corto plazo” experimentar con plataformas sociales, como los podcasts o streaming de Youtube, para “hacer algo desde la música”.

“Estoy mirando con buenos ojos, y tal vez de manera tardía, estas nuevas plataformas. Creo que hay una forma distinta de abordar contenidos, la que estoy estudiando. Por eso, no tengo tanta claridad de lo que quiero hacer, porque estoy descubriendo cómo hacerlo. Pero me parece entretenido hacer algo desde la música, desde la cultura pop y sin duda, es una meta a corto plazo”, aseguró.

Las aspiraciones de Jean Philippe Cretton

“He trabajado líneas creativas o bocetos de programas que se puedan desarrollar pero insisto, estoy en un proceso de análisis. Esto es una realidad, y gran parte del manejo de los contenidos va a girar en torno a estas nuevas plataformas, entonces, estoy recién acercándome a eso. Siempre estuve con todas las energías en la TV y ahora estoy haciendo lo mismo que hice hace unos años con la tele, analizar, en estas nuevas plataformas”, explicó.

Jean Philippe Cretton. Fuente: vistelacalle.com.

En ese contexto, y dado el interés evidenciado por Cretton en posicionarse con su música y otros proyectos alejados de la televisión, fue que el conductor dio cuenta en la publicación nacional de sus aspiraciones respecto del Festival de Viña del Mar.

“A propósito, y jugando un poco, si tuvieses la oportunidad de llegar a Viña, ahora que vuelve el Festival. ¿Te haría más ilusión hacerlo como animador o músico?”, fue la pregunta donde el rostro de CHV reafirmó sus deseos de estar en el escenario de la Quinta Vergara.

“Para serte brutalmente honesto, Viña me parece entretenido pero no es una meta en mi carrera”, afirmó Cretton, quien de todos modos dejó lanzada su candidatura al mayor evento artístico del país.

“Pero si en algún momento surge, me encantaría afrontarlo, desde un lugar de respeto y en el que haría la pega lo mejor posible. Y me gustaría hacerlo desde la función de animador, porque la música que yo hago no es música para levantar públicos de 15 mil personas”, sentenció.